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AS860/10
Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabite svoj telefón s Androidom
Vložte svoj telefón so systémom Android do doku a vychutnajte si fantastickú kvalitu zvuku zo štýlového reproduktora s dokovacou stanicou AS860. Používanie je ešte pohodlnejšie vďaka párovaniu cez Bluetooth jedným dotykom pre smartfóny s technológiou NFC.
pre zariadenia s Androidom
Bluetooth
Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.
Zdokonalená verzia dokovacej stanice Philips FlexiDock obsahuje konektor micro USB, ktorý je dokonale kompatibilný s akýmkoľvek telefónom so systémom Android. Do dokovacieho mechanizmu skvele zapadne akýkoľvek telefón s Androidom vďaka hladkým a zaobleným okrajom konektora, ktorý umožňuje maximálnu nastaviteľnosť. Jednoducho posuňte konektor doprava alebo doľava alebo ho otočte, čím ho prispôsobíte akejkoľvek orientácii portu micro USB na vašom telefóne. Táto bezkonkurenčná flexibilita je určená pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB.
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
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