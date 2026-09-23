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Tento produkt už nie je dostupný

Náhradný filter

AUT780/10

Vychutnávajte si zdravú vodu

Membránový filter s reverznou osmózou (RO) účinne odstraňuje ťažké kovy, baktérie, vírusy, pesticídy, zvyškový chlór, antibiotiká a účinne znižuje tvrdosť vody, aby sa odstránil vodný kameň.

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Efektívne odstraňuje ťažké kovy, baktérie a vírusy

Vychutnávajte si zdravú vodu

  • Na použitie s filtrom UTS

  • RO

  • Filter RO

Odstraňuje ťažké kovy, vírusy, baktérie a antibiotiká

Viacstupňový čistiaci systém AquaShield RO účinne odstraňuje ťažké kovy, baktérie, vírusy, pesticídy, zvyšky chlóru, antibiotiká£¬a účinne znižuje tvrdosť vody, aby sa odstránil vodný kameň.

Držte sa ďalej od sekundárneho znečistenia

Integrovaný jednorazový filter eliminuje kontamináciu vnútorného systému.

Technické špecifikácie

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