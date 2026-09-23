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AUT780/10
Vychutnávajte si zdravú vodu
Membránový filter s reverznou osmózou (RO) účinne odstraňuje ťažké kovy, baktérie, vírusy, pesticídy, zvyškový chlór, antibiotiká a účinne znižuje tvrdosť vody, aby sa odstránil vodný kameň.
Na použitie s filtrom UTS
RO
Filter RO
Viacstupňový čistiaci systém AquaShield RO účinne odstraňuje ťažké kovy, baktérie, vírusy, pesticídy, zvyšky chlóru, antibiotiká£¬a účinne znižuje tvrdosť vody, aby sa odstránil vodný kameň.
Integrovaný jednorazový filter eliminuje kontamináciu vnútorného systému.
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