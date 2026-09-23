Tento produkt už nie je dostupný
AW1000/10
Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.
Po pripojení k vášmu Hi-Fi systému prenesie bezdrôtové prepojenie zariadenia Philips Fidelio celú vašu hudobnú zbierku z cloudu a všetky internetové rozhlasové stanice priamo do vašej obývačky. Na prehrávanie a prehľadávanie hudby môžete použiť svoje prenosné zariadenie Apple alebo zariadenie so systémom Android.
Zmeňte Hi-Fi systém na bezdrôtový
Digit. výs. a analógový výs./vst.
Získať predplatné k internetovým hudobným službám je ten najlepší spôsob, ako sa dostanete k pestrej ponuke hudby, vrátane najnovších vydaní. Navyše máte prístup k hudbe kedykoľvek a kdekoľvek, stačí, aby tam bolo pripojenie na internet. So službou Philips Wireless Hi-Fi môžete využívať internetové hudobné služby a nemusíte dokonca ani zapínať počítač.
Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play
Hodnotenie
Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.