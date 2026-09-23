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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové Hi-Fi prepojenie A1

AW1000/10

Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.

Po pripojení k vášmu Hi-Fi systému prenesie bezdrôtové prepojenie zariadenia Philips Fidelio celú vašu hudobnú zbierku z cloudu a všetky internetové rozhlasové stanice priamo do vašej obývačky. Na prehrávanie a prehľadávanie hudby môžete použiť svoje prenosné zariadenie Apple alebo zariadenie so systémom Android.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.

  • Zmeňte Hi-Fi systém na bezdrôtový

  • Digit. výs. a analógový výs./vst.

Vychutnajte si svet internetových hudobných služieb

Vychutnajte si svet internetových hudobných služieb

Získať predplatné k internetovým hudobným službám je ten najlepší spôsob, ako sa dostanete k pestrej ponuke hudby, vrátane najnovších vydaní. Navyše máte prístup k hudbe kedykoľvek a kdekoľvek, stačí, aby tam bolo pripojenie na internet. So službou Philips Wireless Hi-Fi môžete využívať internetové hudobné služby a nemusíte dokonca ani zapínať počítač.

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

Podpora prúdového prenosu hudby cez UPnP

Technické špecifikácie

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  1. Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.