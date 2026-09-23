Tento produkt už nie je dostupný
AW2000/10
Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.
Vďaka 100 W zosilneniu prináša bezdrôtový prijímač Hi-Fi Philips Fidelio hudbu s vysokou vernosťou priamo do vašich reproduktorov. Na prehrávanie a prehľadávanie hudby môžete použiť svoje prenosné zariadenie Apple alebo zariadenie so systémom Android.
Zmeňte Hi-Fi systém na bezdrôtový
160 W, zabudovaný zosilňovač
Digitálny a analógový vstup, výstup Sub
Zosilňovač je zabudovaný do jednotky subwoofera pomocou interného obvodu, preto nie je potrebné žiadne ďalšie prepojenie medzi subwooferom a zosilňovačom. Akustické vlastnosti tejto jednotky boli špeciálne vyladené tak, aby vytvárala výrazný zvuk. Basy sú hlboké a pevné a zosilňovač je dokonale vyladený tak, aby poskytoval ideálnu úroveň výkonu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.