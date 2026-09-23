Tento produkt už nie je dostupný
AW5000/10
Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.
Počúvajte všetku svoju hudbu bezdrôtovo a s vysokou vernosťou cez bezdrôtový Hi-Fi reproduktor Philips Fidelio. Prináša vám jednoduchý prúdový prenos hudby pomocou 4 Hi-Fi budičov, ktoré poskytujú výkonný zvuk a pohlcujúci hudobný zážitok.
Stereo zvuk s vysokou vernosťou
60 W, 4 Hi-Fi budiče
Analógový vstup
Táto aplikácia, ktorá je dostupná zo stránok Apple App store a Google Play, automaticky rozpozná mobilné či iné kompatibilné zariadenia pripojené do vašej domácej siete Wi-Fi a umožní vám okamžitú kontrolu nad hudbou. Z ľubovoľného zariadenia môžete kdekoľvek ovládať prehrávanie, hlasitosť a zvukové nastavenia hudby, ako aj internetové hudobné služby a internetové rádiá.
Tento reproduktor je vybavený špeciálne nasmerovanými Hi-Fi budičmi profesionálnej triedy, ktorých dizajn vytvára najširšiu a najpohlcujúcejšiu zvukovú scénu. Rozmiestnenie budičov poskytuje neprekonateľnú kvalitu dynamického zvuku bez ohľadu na to, kde sa v miestnosti nachádzate. Vďaka jedinečnému dizajnu tieto reproduktory nenápadne zapadnú do vášho interiéru.
Okrem bezdrôtového pripojenia je pridaný ďalší vstupný konektor, ktorý umožňuje pripojiť k systému Philips externé zdroje hudby. Stačí pripojiť reproduktory do vstupného konektora, výstupu zvuku alebo konektora slúchadiel ľubovoľného prehrávača médií – napríklad prehrávača CD/DVD, televízora alebo MP3 prehrávača
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Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.