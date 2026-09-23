VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu s príslušenstvom
  • Fotografia balenia
  • Záber jedného produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu s príslušenstvom
  • Fotografia balenia

Tento produkt už nie je dostupný

Kazeta filtra

AWP201/10

Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Vďaka viacstupňovému mikrofiltračnému systému tento vodný filter znižuje obsah prchavých organických zlúčenín, pesticídov a až 99 % chlóru a olova pre zdravú a chutnú pitnú vodu*. Navyše znižuje tvrdosť vody.

Zobraziť všetky výhody

Mikrofiltračný systém znižuje obsah olova a chlóru

Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Jednodielny filter po použití jednoducho zlikvidujte.

V snahe vyhnúť sa sekundárnemu znečisteniu je likvidácia jednodielneho filtra po jeho použití pohodlná a bezpečná.

Účinne znižuje obsah olova, pesticídov a prchavých organických zlúčenín.

4-stupňový filtračný systém pozostáva z netkanej tkaniny, granulovaného aktívneho uhlíka, živice a ďalšej vrstvy netkanej tkaniny, vďaka čomu účinne znižuje obsah pesticídov, chemikálií, mikroplastov a až 99 % olova* a chlóru pre krištáľovo čistú a chutnú pitnú vodu. Znižuje aj tvrdosť vody.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov testov medzinárodnej certifikačnej testovacej agentúry BV, ktoré boli vykonané v laboratórnych podmienkach. Aj po uplynutí životnosti filtra znižuje obsah rozpustného olova o 88 %.