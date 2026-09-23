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AWP201/10
Čistá voda pripravená s ľahkosťou
Vďaka viacstupňovému mikrofiltračnému systému tento vodný filter znižuje obsah prchavých organických zlúčenín, pesticídov a až 99 % chlóru a olova pre zdravú a chutnú pitnú vodu*. Navyše znižuje tvrdosť vody.
V snahe vyhnúť sa sekundárnemu znečisteniu je likvidácia jednodielneho filtra po jeho použití pohodlná a bezpečná.
4-stupňový filtračný systém pozostáva z netkanej tkaniny, granulovaného aktívneho uhlíka, živice a ďalšej vrstvy netkanej tkaniny, vďaka čomu účinne znižuje obsah pesticídov, chemikálií, mikroplastov a až 99 % olova* a chlóru pre krištáľovo čistú a chutnú pitnú vodu. Znižuje aj tvrdosť vody.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na základe výsledkov testov medzinárodnej certifikačnej testovacej agentúry BV, ktoré boli vykonané v laboratórnych podmienkach. Aj po uplynutí životnosti filtra znižuje obsah rozpustného olova o 88 %.