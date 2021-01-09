Tento produkt už nie je dostupný
X-Guard
Režim filtrovaného prúdu vody je určený na pitie a varenie, zatiaľ čo režim nefiltrovaného prúdu vody a nefiltrovanej spŕšky sú vhodné na umývanie riadu a iné čistiace účely.
Bez námahy vymeňte starý filter za nový jednoduchým otočením.
Časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
09/01/2021
България
Продуктът оправда очакванията ми
Отличен и компактен дизайн, лесен монтаж с множество опции за нагласа. Отличен краен резултат. Водата е пречистена и чудесна за пиене. Препоръчвам горещо на всички познати и непознати приятели.
Výhody
Ефектът е показателен.
Nevýhody
Не намирам за момента
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AWP3704 On-tap филтриране
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AWP3704 On-tap филтриране