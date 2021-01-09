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Všetky rady

  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou
  • Priezračná voda s čistou chuťou

Tento produkt už nie je dostupný

Filtrácia na kohútik

AWP3704/10

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Priezračná voda s čistou chuťou
Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou vždy, keď otvoríte kohútik, vďaka mikro filtračnému systému Philips X-Guard, ktorý znižuje obsah chlóru a látok zhoršujúcich chuť až o 99 %. Pri jednoduchej inštalácii stačí jediné zacvaknutie, takže ho na kohútik pripevníte za pár sekúnd.
Zobraziť všetky výhody

priamo z vodovodného kohútika

Priezračná voda s čistou chuťou

  • X-Guard

Jednoducho prepínajte medzi jednotlivými režimami

Režim filtrovaného prúdu vody je určený na pitie a varenie, zatiaľ čo režim nefiltrovaného prúdu vody a nefiltrovanej spŕšky sú vhodné na umývanie riadu a iné čistiace účely.

Dizajn Quick twist na jednoduchú výmenu filtra

Bez námahy vymeňte starý filter za nový jednoduchým otočením.

Časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter.

Časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

09/01/2021

България

България

Продуктът оправда очакванията ми

Отличен и компактен дизайн, лесен монтаж с множество опции за нагласа. Отличен краен резултат. Водата е пречистена и чудесна за пиене. Препоръчвам горещо на всички познати и непознати приятели.

Výhody

Ефектът е показателен.

Nevýhody

Не намирам за момента

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AWP3704 On-tap филтриране

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AWP3704 On-tap филтриране

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