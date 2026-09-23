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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ100W/12

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.

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Vychutnajte si hudbu všade na cestách

  • Biela

FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie

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MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

Technické špecifikácie

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