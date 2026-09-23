VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Fotografia produktu spredu

Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ1047/12

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.

Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

  • MP3-CD

  • Kazeta

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

0

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky