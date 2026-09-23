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AZ1047/12
Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.
MP3-CD
Kazeta
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
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FM/MW (AM) stereofónny tuner
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