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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ1048/12

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Praktický a kompaktný dizajn – vychutnávajte si hudbu z rôznych zdrojov ako USB Direct, MP3-CD, rádio.

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Vychutnajte si hudbu všade na cestách

  • USB

Konektor stereoslúchadiel

Konektor stereoslúchadiel

Pripojte vlastné slúchadlá a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k prehrávaču si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu bez toho, aby ste rušili ostatných.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.

Technické špecifikácie

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