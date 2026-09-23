Tento produkt už nie je dostupný
AZ1048/12
Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Praktický a kompaktný dizajn – vychutnávajte si hudbu z rôznych zdrojov ako USB Direct, MP3-CD, rádio.
USB
Pripojte vlastné slúchadlá a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k prehrávaču si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu bez toho, aby ste rušili ostatných.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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