Tento produkt už nie je dostupný
AZ1133/12
Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Elegantný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu vo formáte MP3.
Štýlový dizajn
MP3-CD
FM/MW (AM) stereofónny tuner
Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.
Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili ostatných.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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