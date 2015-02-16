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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ1627/12

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte Philips CD soundmachine do konektora USB Direct a vychutnajte si obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov – kedykoľvek a kdekoľvek.

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Vychutnajte si hudbu všade na cestách

  • USB

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW (AM) stereofónny tuner

CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

16/02/2015

Polska

Polska

nawet dobry

Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1627 Bumbox CD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1627 Bumbox CD

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