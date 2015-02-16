Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte Philips CD soundmachine do konektora USB Direct a vychutnajte si obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov – kedykoľvek a kdekoľvek.
USB
FM/MW (AM) stereofónny tuner
Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1627 Bumbox CD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1627 Bumbox CD