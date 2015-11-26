Tento produkt už nie je dostupný
AZ1834/12
Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Elegantný a prenosný dizajn modelu AZ1834 vám umožní vychutnávať si hudobné zbierky vo formáte MP3/WMA uložené na prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel.
USB
Kompaktné stereo reproduktory prinášajú kvalitný zvuk s úplným rozsahom a umožňujú vám nerušené počúvanie. Teraz si môžete vychutnať hudbu kedykoľvek a kdekoľvek – vďaka vstavaným stereo reproduktorom, ktoré poskytujú komfortné a príjemné prehrávanie hudby.
Pripojenie line-in pre MP3 umožňuje priame prehrávanie obsahu vo formáte MP3 prostredníctvom audiosystému. Po jednoduchom pripojení prenosného MP3 prehrávača k audiosystému cez jeho vstavaný vstupný konektor line-in si môžete vychutnávať vynikajúcu kvalitu zvuku pri prehrávaní svojej obľúbenej hudby z prenosného MP3 prehrávača.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.7
z 5
3
Recenzie
luki03
26/11/2015
Polska
Elegancki wygląd, czysty dźwięk
Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 Bumbox CD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 Bumbox CD
mario22271
15/06/2015
Polska
super sprzęt w rozsądnej cenie
Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 Bumbox CD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 Bumbox CD
Nalim
06/01/2016
Česká republika
Velké zklamání
Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 CD Soundmachine
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 CD Soundmachine