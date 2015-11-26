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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ1834/12

3.7

| (3) Recenzie

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Elegantný a prenosný dizajn modelu AZ1834 vám umožní vychutnávať si hudobné zbierky vo formáte MP3/WMA uložené na prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel.

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Vychutnajte si hudbu všade na cestách

  • USB

Reproduktory s plným rozsahom pre pohlcujúci a dynamický zvuk

Reproduktory s plným rozsahom pre pohlcujúci a dynamický zvuk

Kompaktné stereo reproduktory prinášajú kvalitný zvuk s úplným rozsahom a umožňujú vám nerušené počúvanie. Teraz si môžete vychutnať hudbu kedykoľvek a kdekoľvek – vďaka vstavaným stereo reproduktorom, ktoré poskytujú komfortné a príjemné prehrávanie hudby.

Pripojenie Line-in na prehrávanie hudby z prenosného prehrávača

Pripojenie line-in pre MP3 umožňuje priame prehrávanie obsahu vo formáte MP3 prostredníctvom audiosystému. Po jednoduchom pripojení prenosného MP3 prehrávača k audiosystému cez jeho vstavaný vstupný konektor line-in si môžete vychutnávať vynikajúcu kvalitu zvuku pri prehrávaní svojej obľúbenej hudby z prenosného MP3 prehrávača.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

3

Recenzie

4
3
2

26/11/2015

Polska

Polska

Elegancki wygląd, czysty dźwięk

Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 Bumbox CD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 Bumbox CD

15/06/2015

Polska

Polska

super sprzęt w rozsądnej cenie

Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 Bumbox CD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 Bumbox CD

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Velké zklamání

Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 CD Soundmachine

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1834 CD Soundmachine

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