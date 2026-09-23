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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ1837/12

Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

Praktický štýlový dizajn – vychutnávajte si hudbu z rôznych zdrojov ako USB Direct, MP3-CD, rádio.

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Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

  • Štýlový dizajn

  • USB

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické špecifikácie

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