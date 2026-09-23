Tento produkt už nie je dostupný
AZ1880/12
Vynikajúci zvuk v štýlovom dizajne
Philips CD soundmachine oslobodí vaše obľúbené digitálne melódie z prenosného prehrávača a umožní vychutnávať si ich s výkonným zvukom – kedykoľvek a kdekoľvek. Obsahuje jednodotykové digitálne nahrávanie MP3 – nepotrebujete žiadny počítač.
5 W
Extrahovanie CD
Digitálne ladenie
Stačí pripojiť vaše pamäťové zariadenie USB k portu USB na audiosystéme Philips a môžete začať nahrávať svoju obľúbenú hudbu z diskov CD do vášho zariadenia USB alebo MP3 prehrávača – jedným stlačením tlačidla a bez potreby počítača.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.
Hodnotenie