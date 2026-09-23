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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ1880/12

Vynikajúci zvuk v štýlovom dizajne

Philips CD soundmachine oslobodí vaše obľúbené digitálne melódie z prenosného prehrávača a umožní vychutnávať si ich s výkonným zvukom – kedykoľvek a kdekoľvek. Obsahuje jednodotykové digitálne nahrávanie MP3 – nepotrebujete žiadny počítač.

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Vynikajúci zvuk v štýlovom dizajne

  • 5 W

  • Extrahovanie CD

  • Digitálne ladenie

Extrahovanie CD s jednodotykovým digitálnym nahrávaním MP3

Extrahovanie CD s jednodotykovým digitálnym nahrávaním MP3

Stačí pripojiť vaše pamäťové zariadenie USB k portu USB na audiosystéme Philips a môžete začať nahrávať svoju obľúbenú hudbu z diskov CD do vášho zariadenia USB alebo MP3 prehrávača – jedným stlačením tlačidla a bez potreby počítača.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

Technické špecifikácie

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