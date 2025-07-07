Tento produkt už nie je dostupný
Čierna
3W
Digitálne ladenie
Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrať jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.
Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.
Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Výhody
Prostota
Nevýhody
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B Bumbox CD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B CD grotuvas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Výhody
könnyen kezelhető
Nevýhody
A hangszóró lehetne jobb
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B CD Soundmachine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B CD Soundmachine