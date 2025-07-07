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  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ215B/12

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.
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Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

  • Čierna

  • 3W

  • Digitálne ladenie

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrať jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.

CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Overený kupujúci

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Výhody

Prostota

Nevýhody

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B Bumbox CD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B CD grotuvas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Výhody

könnyen kezelhető

Nevýhody

A hangszóró lehetne jobb

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B CD Soundmachine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215B CD Soundmachine

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky