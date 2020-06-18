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  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ318B/12

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte Philips CD soundmachine do konektora USB Direct a vychutnajte si obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov – kedykoľvek a kdekoľvek.
Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

  • Kompaktný dizajn

  • USB

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

20 predvolených rozhlasových staníc

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Výhody

Малък, но силен и кристален звък

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ318B CD радиокасетофон

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ318B CD радиокасетофон

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  • Tipy a triky