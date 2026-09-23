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AZ328/12
Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kazeta
2 W
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
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Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.
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