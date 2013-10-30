Tento produkt už nie je dostupný
AZ382/12
Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte Philips CD soundmachine do konektora USB Direct a vychutnajte si obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov – kedykoľvek a kdekoľvek.
Kompaktný dizajn
USB
Pripojenie line-in pre MP3 umožňuje priame prehrávanie obsahu vo formáte MP3 prostredníctvom audiosystému. Po jednoduchom pripojení prenosného MP3 prehrávača k audiosystému cez jeho vstavaný vstupný konektor line-in si môžete vychutnávať vynikajúcu kvalitu zvuku pri prehrávaní svojej obľúbenej hudby z prenosného MP3 prehrávača.
FM/MW (AM) stereofónny tuner
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
2.0
z 5
1
Recenzia
Mipiotrek63
30/10/2013
Polska
taki sobie
słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ382 Bumbox CD
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ382 Bumbox CD