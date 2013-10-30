VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ382/12

2

| (1) Recenzia

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte Philips CD soundmachine do konektora USB Direct a vychutnajte si obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov – kedykoľvek a kdekoľvek.

Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si hudbu všade na cestách

  • Kompaktný dizajn

  • USB

Pripojenie Line-in na prehrávanie hudby z prenosného prehrávača

Pripojenie line-in pre MP3 umožňuje priame prehrávanie obsahu vo formáte MP3 prostredníctvom audiosystému. Po jednoduchom pripojení prenosného MP3 prehrávača k audiosystému cez jeho vstavaný vstupný konektor line-in si môžete vychutnávať vynikajúcu kvalitu zvuku pri prehrávaní svojej obľúbenej hudby z prenosného MP3 prehrávača.

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

2.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ382 Bumbox CD

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ382 Bumbox CD

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky