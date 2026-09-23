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AZ3856/12
Výkonný prenosný zvukový systém
Prostredníctvom zariadenia Philips AZ3856/12 CD Soundmachine si môžete naplno vychutnať digitálnu hudbu z vášho prenosného zariadenia s výkonným zvukom – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka rozhraniu USB Direct, reproduktorom Bass Reflex a celkovému výstupnému výkonu 2 x 4 W RMS.
8W
USB a kazeta
Digitálne ladenie
Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v pokoji usadiť a relaxovať.
Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili ostatných.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.