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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ3856/12

Výkonný prenosný zvukový systém

Prostredníctvom zariadenia Philips AZ3856/12 CD Soundmachine si môžete naplno vychutnať digitálnu hudbu z vášho prenosného zariadenia s výkonným zvukom – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka rozhraniu USB Direct, reproduktorom Bass Reflex a celkovému výstupnému výkonu 2 x 4 W RMS.

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s celkovým výstupným výkonom 8 W RMS

Výkonný prenosný zvukový systém

  • 8W

  • USB a kazeta

  • Digitálne ladenie

Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie

Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie

Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v pokoji usadiť a relaxovať.

Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok

Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili ostatných.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.