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  • Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
  • Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
  • Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
  • Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
  • Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
  • Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
  • Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
  • Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek

Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ700T/12

3.9
| (17) Recenzie
Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek
Prenosný CD prehrávač od spoločnosti Philips je výkonný zvukový systém, ktorý si môžete zobrať so sebou kdekoľvek. Hudbu si budete môcť užívať bez limitov vďaka bezdrôtovému pripojeniu One-Touch NFC na bezproblémové párovanie cez Bluetooth. Môžete si tiež prehrávať svoj obsah na USB, CD a MP3-CD.
Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek

  • Bluetooth® a NFC

  • USB Direct

  • 12W

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad a ďalším zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk videí alebo hier.

Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC

Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.9

z 5

17

Recenzie

2

03/11/2020

Česká republika

Česká republika

nemá chybu to to rádio

nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má

Výhody

vše ok

Nevýhody

nic

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T CD Soundmachine

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T CD Soundmachine

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý Zvuk

Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost

Výhody

Uvedeny v recenzi

Nevýhody

Asi žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T CD Soundmachine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T CD Soundmachine

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Výhody

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Nevýhody

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T Boombox CD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T Boombox CD

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