Tento produkt už nie je dostupný
AZ700T/12
Bluetooth® a NFC
USB Direct
12W
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad a ďalším zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk videí alebo hier.
Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.
3.9
z 5
17
Recenzie
Lemon27
03/11/2020
Česká republika
nemá chybu to to rádio
nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má
Výhody
vše ok
Nevýhody
nic
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T CD Soundmachine
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T CD Soundmachine
Jirka B.
18/05/2020
Česká republika
Skvělý Zvuk
Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost
Výhody
Uvedeny v recenzi
Nevýhody
Asi žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T CD Soundmachine
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T CD Soundmachine
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Výhody
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Nevýhody
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T Boombox CD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ700T Boombox CD