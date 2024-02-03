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Všetky rady

  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
  • Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov

3000 SeriesFúkacia kulma

BHA301/00

4.7
| (389) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov
Sušte a tvarujte naraz – vzdušná kulma Philips Air Styler Essential vám umožní vytvárať nádherné a prirodzené účesy a poskytne požadovanú starostlivosť vašim vlasom. Jej 3 nadstavce sú vhodné pre dlhé aj krátke účesy a úprava účesu bude s nimi hračkou.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Jednoduchá úprava účesu pre všetky dĺžky vlasov

  • 3 nástavce

  • Keramika s arganovým olejom

800 W výkon pre výsledky ako zo salónu

800 W výkon pre výsledky ako zo salónu

Air Styler s prúdom vzduchu 800 W pre šetrné sušenie a tvarovanie účesu. Každý deň môžete vyzerať ako zo salónu.

38 mm termokefa na rovné aj vlnité účesy

38 mm termokefa na rovné aj vlnité účesy

Termokefa má extra široký priemer 38 mm. Šírka valca z nej robí ideálny stylingový nástroj na tvorbu hladkých účesov a vĺn.

22 mm termokefa na jednoduché kučery

22 mm termokefa na jednoduché kučery

Termokefa má malý priemer 22 mm. Šírka valca z nej robí ideálny stylingový nástroj na tvorbu vĺn.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

389

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

03/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobrý

Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

16/11/2023

Česká republika

Česká republika

Kulmofén

Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka

Výhody

Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

05/08/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super

Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.

Výhody

Hezký, skladný, funkční

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky