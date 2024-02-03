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Rôzne štýly účesov s iónovou starostlivosťou
Sušte a tvarujte zároveň – vzdušná kulma Philips Air Styler série 3000 vám umožní vytvárať nádherné prirodzené účesy a vďaka ionizačnej ochrane dodá vašim vlasom extra lesk. Vďaka 4 nadstavcom, ktoré sú vhodné pre dlhé aj krátke vlasy, bude úprava účesu hračka.
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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
4 nástavce
Starostlivosť pomocou iónov
Keramika s arganovým olejom
Air Styler s prúdom vzduchu 800 W pre šetrné sušenie a tvarovanie účesu. Každý deň môžete vyzerať ako zo salónu.
Fúkacia kulma využíva keramické kefky napustené arganovým olejom, vďaka ktorým je úprava účesu rýchla a jednoduchá. Česanie je rovnako zamatovo hladké ako vaše vlasy.
Pomocou inovatívnej lopatkovej vyrovnávacej kefy pripevnenej na rukoväť môžete vytvárať nádherné účesy s prirodzene rovným vzhľadom
4.7
z 5
48
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
PavMnu
03/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dobrý
Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Dátum použitia 2024-01-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Dátum použitia 2024-01-03
Borůwka
16/11/2023
Česká republika
Kulmofén
Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka
Výhody
Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Dátum použitia 2023-10-16
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Dátum použitia 2023-10-16
Bárb123456
05/08/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super
Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.
Výhody
Hezký, skladný, funkční
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Dátum použitia 2023-07-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Dátum použitia 2023-07-05