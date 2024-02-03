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3000 SeriesFúkacia kulma

BHA310/00

4.7

| (48) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

Rôzne štýly účesov s iónovou starostlivosťou

Sušte a tvarujte zároveň – vzdušná kulma Philips Air Styler série 3000 vám umožní vytvárať nádherné prirodzené účesy a vďaka ionizačnej ochrane dodá vašim vlasom extra lesk. Vďaka 4 nadstavcom, ktoré sú vhodné pre dlhé aj krátke vlasy, bude úprava účesu hračka.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Rôzne štýly účesov s iónovou starostlivosťou

  • 4 nástavce

  • Starostlivosť pomocou iónov

  • Keramika s arganovým olejom

800 W výkon pre výsledky ako zo salónu

800 W výkon pre výsledky ako zo salónu

Air Styler s prúdom vzduchu 800 W pre šetrné sušenie a tvarovanie účesu. Každý deň môžete vyzerať ako zo salónu.

Povrch kefy napustený arganovým olejom

Povrch kefy napustený arganovým olejom

Fúkacia kulma využíva keramické kefky napustené arganovým olejom, vďaka ktorým je úprava účesu rýchla a jednoduchá. Česanie je rovnako zamatovo hladké ako vaše vlasy.

Lopatková vyrovnávacia kefa pre prirodzene rovné vlasy

Pomocou inovatívnej lopatkovej vyrovnávacej kefy pripevnenej na rukoväť môžete vytvárať nádherné účesy s prirodzene rovným vzhľadom

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

48

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

1

03/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobrý

Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Dátum použitia 2024-01-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Dátum použitia 2024-01-03

16/11/2023

Česká republika

Česká republika

Kulmofén

Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka

Výhody

Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Dátum použitia 2023-10-16

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Dátum použitia 2023-10-16

05/08/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super

Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.

Výhody

Hezký, skladný, funkční

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Dátum použitia 2023-07-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Dátum použitia 2023-07-05

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