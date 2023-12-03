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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Rotačná objemová kefa
Ionizátor a turmalínový povrch
2 nástavce
Táto 1000 W vzdušná kulma vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.
Ošetrujúci ionizátor suší vlasy bez vytvárania statického napätia. Vypúšťané negatívne nabité ióny zmierňujú poškodenie, zjemňujú kutikuly a zintenzívňujú lesk vlasov. Výsledkom je lesklý účes bez poškodenia s dokonalým vzhľadom.
Jedinečný turmalínový keramický povrch tejto kulmy poskytuje ochranu vašim vlasom a revitalizuje ich počas tvarovania účesu. Tento špeciálny povrch účinne vedie teplo bez toho, aby vytváral horúce miesta a každým ťahom dodá vlasom lesk.
4.5
z 5
497
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Františka1
03/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Příjemné překvapení
Po zakoupení výrobku jsem byla příjemně překvapená funkcí velkého kartáče, který sám natáčí vlasy zvoleným směrem (vlasy podtočí nebo natočí směrem ven). Je to stejné jako u kadeřnice.
Výhody
Dva nástavce kartáče
Nevýhody
Stětinový kartáč by mohl mít menší průměr
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Barbienka
23/10/2022
Česká republika
Předčil mé očekávání :).
Opravdu velmi příjemně překvapil. Byla jsem skeptická, protože jsem měla vyzkoušet dražšího konkurenta, Philips kulmofén ho rozmetal na cucky! :) Mám velmi dlouhé husté vlasy, pokud je nevysuším přes kartáč, mám na hlavě v podstatě afro. Manipulace s kulmofenem od philipsu je velmi pohodová. Jednou roukou vlasy sušíte, ovládáte zda se bude točit nebo pouze vlasy pročešete. Velikou výhodou je, jak je přístroj lehoučký. V balení jsou dva nástavce, jeden větší pro rovnější typ účesu a druhý s menším průměrem pro větší vlnky. Vlasy jsou po vysušení perfektní, lehké, mají objem a lesknou se. Za mě opravdu TOP výrobek.
Výhody
Je lehký, snadná manipulace, cenově dostupný. 2nástavce pro různý typ účsu a možnost rotace.
Nevýhody
Jako jediné mínus vidím, že k němu není taštička/obal, kam bych jej uschovala mezi používáním.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Tesol
18/10/2022
Česká republika
Skvělý pomocník
Kulmofén mě mile překvapil, velký nástavce je skvělý pro vytvoření objemného účesu, je s nim snadná manipulace a vlasy po použití neelektrizují. Menší nástavce vytvoří jemné vlny a velkou výhodnou je dlouhý kabel.
Výhody
Snadná manipulace, dlouhá šňůra
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén