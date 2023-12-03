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  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
  • Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk

Nové

7000 SeriesVzdušná kulma

BHA735/00

4.5
| (496) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt
Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk
Kefa Volumebrush vám umožňuje vytvárať rôzne účesy a zároveň udržiavať vlasy hladké a lesklé. Tri rôzne veľkosti otočných kief s prírodnými štetinami dodávajú vlasom objem a umožňujú všestranné úpravy, zatiaľ čo zasúvateľná kefa vytvára výrazné vlny.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Rotačná kulma Philips Volumebrush s 4 nadstavcami

Všestranné tvarovanie účesov, dokonalý lesk

  • Rotačná objemová kefa

  • Ionizátor a turmalínový povrch

  • 4 nástavce

Ošetrujúci ionizátor zabráni poškodeniu a maximalizuje lesk

Ošetrujúci ionizátor zabráni poškodeniu a maximalizuje lesk

Ošetrujúci ionizátor suší vlasy bez vytvárania statického napätia. Vypúšťané negatívne nabité ióny zmierňujú poškodenie, zjemňujú kutikuly a zintenzívňujú lesk vlasov. Výsledkom je lesklý účes bez poškodenia s dokonalým vzhľadom.

Turmalínová keramika dodá vašim vlasom lesk

Turmalínová keramika dodá vašim vlasom lesk

Jedinečný turmalínový keramický povrch tejto kulmy poskytuje ochranu vašim vlasom a revitalizuje ich počas tvarovania účesu. Tento špeciálny povrch účinne vedie teplo bez toho, aby vytváral horúce miesta a každým ťahom dodá vlasom lesk.

1 000 W pre nádherné výsledky

1 000 W pre nádherné výsledky

Táto 1400 W vzdušná kulma vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Porozumieť recenziám produktov

4.5

z 5

496

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

5
4
3
2
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Františka1

03/12/2023

Česká republika

Súčasť akcie

Overený kupujúci

Příjemné překvapení

Po zakoupení výrobku jsem byla příjemně překvapená funkcí velkého kartáče, který sám natáčí vlasy zvoleným směrem (vlasy podtočí nebo natočí směrem ven). Je to stejné jako u kadeřnice.

Výhody

Dva nástavce kartáče

Nevýhody

Stětinový kartáč by mohl mít menší průměr

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Barbienka

23/10/2022

Česká republika

Předčil mé očekávání :).

Opravdu velmi příjemně překvapil. Byla jsem skeptická, protože jsem měla vyzkoušet dražšího konkurenta, Philips kulmofén ho rozmetal na cucky! :) Mám velmi dlouhé husté vlasy, pokud je nevysuším přes kartáč, mám na hlavě v podstatě afro. Manipulace s kulmofenem od philipsu je velmi pohodová. Jednou roukou vlasy sušíte, ovládáte zda se bude točit nebo pouze vlasy pročešete. Velikou výhodou je, jak je přístroj lehoučký. V balení jsou dva nástavce, jeden větší pro rovnější typ účesu a druhý s menším průměrem pro větší vlnky. Vlasy jsou po vysušení perfektní, lehké, mají objem a lesknou se. Za mě opravdu TOP výrobek.

Výhody

Je lehký, snadná manipulace, cenově dostupný. 2nástavce pro různý typ účsu a možnost rotace.

Nevýhody

Jako jediné mínus vidím, že k němu není taštička/obal, kam bych jej uschovala mezi používáním.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Tesol

18/10/2022

Česká republika

Skvělý pomocník

Kulmofén mě mile překvapil, velký nástavce je skvělý pro vytvoření objemného účesu, je s nim snadná manipulace a vlasy po použití neelektrizují. Menší nástavce vytvoří jemné vlny a velkou výhodnou je dlouhý kabel.

Výhody

Snadná manipulace, dlouhá šňůra

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky