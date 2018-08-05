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Všetko, čo treba pre pružné kučery
Vytvorenie úžasných kučier ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Prameň vlasov stačí jednoducho ovinúť a upraviť, aby ste dosiahli kučeravý vzhľad, po ktorom ste vždy túžili. Keramická vrstva dodáva vlasom lesklý a žiarivý vzhľad, pričom ich zanecháva pružné, krásne a plné života.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
16 mm valec
Teplota 200 °C
Keramická vrstva
Vďaka valcu s priemerom 16 mm môžete vytvárať pružné kučery a lokne plné života pre svieži a mladistvý vzhľad.
Ochranná keramická vrstva zabezpečí rovnomerné rozloženie tepla a menšie poškodenie pre lesklé a jemné vlasy.
Teplota 200 °C zaručí optimálne výsledky a súčasne minimalizuje poškodenie vlasov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Katuuulka
05/08/2018
Česká republika
Kvalitní kulma
Výborná kulma, splnila veškerá má očekávání. Je okamžitě nahřátá a bezpečná proti popálení. Kupována pro babičku a naprostá spokojenost. Velkým plusem je dlouhý napájecí kabel.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy