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StyleCare EssentialNatáčacia kulma

BHB862/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Všetko, čo treba pre pružné kučery

Vytvorenie úžasných kučier ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Prameň vlasov stačí jednoducho ovinúť a upraviť, aby ste dosiahli kučeravý vzhľad, po ktorom ste vždy túžili. Keramická vrstva dodáva vlasom lesklý a žiarivý vzhľad, pričom ich zanecháva pružné, krásne a plné života.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Všetko, čo treba pre pružné kučery

  • 16 mm valec

  • Teplota 200 °C

  • Keramická vrstva

16 mm natáčací valec na vytváranie pružných kučier a lokní

16 mm natáčací valec na vytváranie pružných kučier a lokní

Vďaka valcu s priemerom 16 mm môžete vytvárať pružné kučery a lokne plné života pre svieži a mladistvý vzhľad.

Ochranná keramická vrstva pre extra jemnú úpravu

Ochranná keramická vrstva pre extra jemnú úpravu

Ochranná keramická vrstva zabezpečí rovnomerné rozloženie tepla a menšie poškodenie pre lesklé a jemné vlasy.

Teplota 200 °C na dosahovanie optimálnych výsledkov

Teplota 200 °C na dosahovanie optimálnych výsledkov

Teplota 200 °C zaručí optimálne výsledky a súčasne minimalizuje poškodenie vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/08/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní kulma

Výborná kulma, splnila veškerá má očekávání. Je okamžitě nahřátá a bezpečná proti popálení. Kupována pro babičku a naprostá spokojenost. Velkým plusem je dlouhý napájecí kabel.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy

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