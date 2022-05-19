Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
25 mm stredný valec
Turmalínová keramika
Digitálne nastavenia teploty
Jemný keramický valec zabraňuje poškodeniu vašich vlasov počas vytvárania účesu. Je obohatený turmalínom, ktorý dodá vašim kučerám dokonalú hladkosť a lesk.
Digitálny displej s 8 nastaveniami teploty vám umožní získať absolútnu kontrolu nad nastavením teploty podľa typu vašich vlasov na predchádzanie ich poškodeniu.
Vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť kučeravý vzhľad, po ktorom túžite.
4.9
z 5
28
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
К_618
19/05/2022
България
Overený kupujúci
Хубав продукт
Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.
Výhody
Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.
Nevýhody
Няма.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Výhody
Цена, качество и крутой результат
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Плойка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Výhody
качество
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Плойка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Плойка