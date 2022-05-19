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Všetky rady

  • Krok od perfektných kučier
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  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
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  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier
  • Krok od perfektných kučier

Tento produkt už nie je dostupný

StyleCareKulma na vlasy

BHB864/00

4.9
| (28) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Krok od perfektných kučier
S našou novou natáčacou kulmou môžete jednoducho vytvoriť dokonalé klasické kučery. Vďaka valcu s keramickou turmalínovou povrchovou vrstvou budú vaše vlasy chránené, bez strapatenia a dokonale lesklé. Teplota 200 °C umožňuje vytvorenie nádherných kučier na jedno obtočenie.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Krok od perfektných kučier

  • 25 mm stredný valec

  • Turmalínová keramika

  • Digitálne nastavenia teploty

Turmalínová keramika pre dokonale hladké a lesklé vlasy

Turmalínová keramika pre dokonale hladké a lesklé vlasy

Jemný keramický valec zabraňuje poškodeniu vašich vlasov počas vytvárania účesu. Je obohatený turmalínom, ktorý dodá vašim kučerám dokonalú hladkosť a lesk.

8 digitálnych nastavení teploty pre dokonalú kontrolu

Digitálny displej s 8 nastaveniami teploty vám umožní získať absolútnu kontrolu nad nastavením teploty podľa typu vašich vlasov na predchádzanie ich poškodeniu.

Až do 200°C pre dokonalé výsledky

Až do 200°C pre dokonalé výsledky

Vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť kučeravý vzhľad, po ktorom túžite.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

28

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

19/05/2022

България

България

Overený kupujúci

Хубав продукт

Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.

Výhody

Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.

Nevýhody

Няма.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальная укладка

Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!

Výhody

Цена, качество и крутой результат

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Плойка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Плойка

08/11/2021

Україна

Україна

Помощница моей красоты

Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!

Výhody

качество

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Плойка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB864/00 Плойка

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky