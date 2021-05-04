Tento produkt už nie je dostupný
Nechajte svoje kučery zažiariť
Sublime Ends Curler je naša prvá natáčacia kulma navrhnutá na ochranu vašich citlivých končekov počas vytvárania účesu. Vďaka našej špičkovej technológii SplitStop môžete získať jemné kučery bez obáv. Tak sa už neskrývajte a vykročte do žiary reflektorov!
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
32 mm veľký valec
Technológia SplitStop
So zapusteným keratínom
Digitálne nastavenia teploty
Naše tajomstvo dokonalej ochrany pred rozštiepenými končekmi je technológia SplitStop. Je to jedinečná kombinácia optimalizovaného tepelného výkonu a minimalizovanej úrovne trenia, vďaka ktorej vaše vlasy zostanú zdravé od korienkov až ku končekom. Nedochádza k žiadnym náhlym zmenám teploty, čo zaručí, že optimálna teplota je počas tvarovania rozložená pozdĺž valca konštantne a rovnomerne. Valec je potiahnutý hladkou keramickou vrstvou na zníženie trenia prameňov vlasov. Vytvárajte dokonalé kučery so zdravšími končekmi plnými nového života.
Keratín je základnou súčasťou vlasov a vďaka nemu sú vlasy silné, zdravé a nádherné. Tento keramický prvok je obohatený keratínom pre ešte lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.
Digitálny displej s 8 nastaveniami teploty vám umožní získať absolútnu kontrolu nad nastavením teploty podľa typu vašich vlasov na predchádzanie ich poškodeniu.
4.5
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Výhody
lesklé vlasy po použití
Nevýhody
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Dátum použitia 2020-04-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Dátum použitia 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
evaevik
28/05/2017
Česká republika
Tuto žehličku na vlasy ráda doporučuji .
Zaujal mně hezký design,kulma je lehká a díky otočnému kabelu se s ní dobře pracuje.Rychle se zahřeje a může se použít.Válec je 32mm,takže dělá hezké větší vlny.Při každodenním používání nejsou konečky vlasů roztřepené.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
po simulovanom 2-ročnom používaní na žehlenie priemerných vlasov osoby europoidnej rasy bez rozštiepených končekov pri teplote 180 °C