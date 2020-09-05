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Tento produkt už nie je dostupný

StyleCareGlam Shine Kulma na vlasy

BHB872/00

5

| (66) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Bohaté kučery a výrazné vlny

Predstavujeme vám Glam Shine Curler, našu prvú natáčaciu kulmu s iónovou starostlivosťou a valcom s obsahom titánu pre krásne lesklé kučery a vlny. Jedinečný indikátor Curl Ready vám pomôže vytvoriť rovnomerné kučery na celej hlave a chráni pred prehriatím.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Bohaté kučery a výrazné vlny

  • 13 mm – 25 mm kónický valec

  • Starostlivosť pomocou iónov

  • Valec s obsahom titánu

  • Indikátor pripravenosti na onduláciu

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové kutikuly, čím zvyšujú lesk vlasov. Výsledkom sú nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.

Valec s obsahom titánu pre perfektné výsledky

Valec s obsahom titánu pre perfektné výsledky

Profesionálne využívaný titán je cenený pre svoju robustnosť a rýchly prenos tepla, čo zabezpečí lepší výkon pri tvarovaní účesu. Tento valec je na dosiahnutie dokonalých výsledkov obohatený titánom.

Jedinečný indikátor Curl Ready zabraňuje prehrievaniu vlasov

Jedinečný indikátor Curl Ready zabraňuje prehrievaniu vlasov

Jedinečný indikátor Curl Ready vás pípnutím upozorní, keď bude kučera hotová. Táto moderná funkcia pomáha získať krásne kučery a vlny a súčasne zabraňuje prehriatiu vlasov. Ak chcete používať vlastné časy natáčania, môžete túto funkciu kedykoľvek vypnúť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

66

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

05/09/2020

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.

Výhody

Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.

Nevýhody

Nevím o žádných

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Dátum použitia 2019-08-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Dátum použitia 2019-08-05

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kulma ma skvele funkcie

Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.

Výhody

Nastavitelnost teploty, casovac

Nevýhody

Ziaden

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Dátum použitia 2019-05-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Dátum použitia 2019-05-18

02/08/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost.

Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

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