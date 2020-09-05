Tento produkt už nie je dostupný
Bohaté kučery a výrazné vlny
Predstavujeme vám Glam Shine Curler, našu prvú natáčaciu kulmu s iónovou starostlivosťou a valcom s obsahom titánu pre krásne lesklé kučery a vlny. Jedinečný indikátor Curl Ready vám pomôže vytvoriť rovnomerné kučery na celej hlave a chráni pred prehriatím.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
13 mm – 25 mm kónický valec
Starostlivosť pomocou iónov
Valec s obsahom titánu
Indikátor pripravenosti na onduláciu
Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové kutikuly, čím zvyšujú lesk vlasov. Výsledkom sú nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.
Profesionálne využívaný titán je cenený pre svoju robustnosť a rýchly prenos tepla, čo zabezpečí lepší výkon pri tvarovaní účesu. Tento valec je na dosiahnutie dokonalých výsledkov obohatený titánom.
Jedinečný indikátor Curl Ready vás pípnutím upozorní, keď bude kučera hotová. Táto moderná funkcia pomáha získať krásne kučery a vlny a súčasne zabraňuje prehriatiu vlasov. Ak chcete používať vlastné časy natáčania, môžete túto funkciu kedykoľvek vypnúť.
5.0
z 5
66
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Vonsh2010
05/09/2020
Česká republika
Maximální spokojenost
Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.
Výhody
Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.
Nevýhody
Nevím o žádných
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Dátum použitia 2019-08-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Dátum použitia 2019-08-05
Ivana5
18/05/2020
Česká republika
Kulma ma skvele funkcie
Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.
Výhody
Nastavitelnost teploty, casovac
Nevýhody
Ziaden
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Dátum použitia 2019-05-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Dátum použitia 2019-05-18
Javado
02/08/2018
Česká republika
Spokojenost.
Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends