Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2200 W
Motor na striedavý prúd
95 km/h
Ionizátor umožní sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Sušič vlasov Philips DryCare Pro má ľahší a kompaktnejší dizajn a umožňuje pohodlnejšie používanie. Rukoväť má navyše ergonomický tvar na ešte lepšie uchopenie a držanie.
Nenahraditeľná profesionálna funkcia vo forme tlačidla Cold Shot poskytuje intenzívny prúd studeného vzduchu. Používa sa po dokončení tvarovania na zafixovanie účesu.
4.9
z 5
140
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
LucieK13
27/02/2019
Česká republika
Výkonný a rychlý vysoušeč
Ideální na foukání v předklonu - je rychlý a výkonný a vlasy jsou za chvilku suché. Nejspíše nebude ideální pro ženy, které foukají přes kulatý kartáč - kratší vlasy to z něj vyfouká k hlavě. Studené foukání je příjemný bonus. Pro někoho by mohl být těžký.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
HanaKN
26/02/2019
Česká republika
Výkonný a spolehlivý vysoušeč
Vysoušeč je velkého výkonu, ale není nijak nepříjemně těžký. Jen bych uvítala trochu jiné umístění ovládání přepínání, při fénování se mi občas stane, že si nechtěně přepnu knoflík do jiné polohy. Difuzér také pracuje správně. Celkově jsem spokojena a doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
Aneta
03/08/2018
Česká republika
Skvělý výkon
Fén má výborný výkon, což se svými dlouhými vlasy velmi ocením - jsou vyfénované za chvilku. Mám radši kompaktnější rozměry, ale to je cena za vysoký výkon :-) Určitě ho doporučuji pro ty, co mají husté neno delší vlasy.
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Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD176/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD176/00 Vysoušeč vlasů