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  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
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  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
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  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
  • Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom

Tento produkt už nie je dostupný

DryCarePro Sušič vlasov

BHD176/00

4.9
| (140) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom
Sušič vlasov DryCare Pro AC od spoločnosti Philips s motorom na striedavý prúd zabezpečuje rýchlosť vzduchu až 95 km/h, čím zaručuje rýchle a profesionálne výsledky. Vďaka nízkej hmotnosti sa sušič vlasov ľahko ovláda a prispieva k pohodlnému sušeniu.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Stvorený pre výkon, navrhnutý so štýlom

  • 2200 W

  • Motor na striedavý prúd

  • 95 km/h

Ionizátor pre lesklý a hladký účes bez strapatenia

Ionizátor pre lesklý a hladký účes bez strapatenia

Ionizátor umožní sušenie bez vzniku statickej elektriny. Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Malá hmotnosť

Malá hmotnosť

Sušič vlasov Philips DryCare Pro má ľahší a kompaktnejší dizajn a umožňuje pohodlnejšie používanie. Rukoväť má navyše ergonomický tvar na ešte lepšie uchopenie a držanie.

Dávka studeného vzduchu, prúd studeného vzduchu na fixáciu účesu

Dávka studeného vzduchu, prúd studeného vzduchu na fixáciu účesu

Nenahraditeľná profesionálna funkcia vo forme tlačidla Cold Shot poskytuje intenzívny prúd studeného vzduchu. Používa sa po dokončení tvarovania na zafixovanie účesu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

140

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výkonný a rychlý vysoušeč

Ideální na foukání v předklonu - je rychlý a výkonný a vlasy jsou za chvilku suché. Nejspíše nebude ideální pro ženy, které foukají přes kulatý kartáč - kratší vlasy to z něj vyfouká k hlavě. Studené foukání je příjemný bonus. Pro někoho by mohl být těžký.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výkonný a spolehlivý vysoušeč

Vysoušeč je velkého výkonu, ale není nijak nepříjemně těžký. Jen bych uvítala trochu jiné umístění ovládání přepínání, při fénování se mi občas stane, že si nechtěně přepnu knoflík do jiné polohy. Difuzér také pracuje správně. Celkově jsem spokojena a doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý výkon

Fén má výborný výkon, což se svými dlouhými vlasy velmi ocením - jsou vyfénované za chvilku. Mám radši kompaktnější rozměry, ale to je cena za vysoký výkon :-) Určitě ho doporučuji pro ty, co mají husté neno delší vlasy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD176/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD176/00 Vysoušeč vlasů

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