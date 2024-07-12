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Všetky rady

  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**

5000 SeriesSušič vlasov

BHD500/00

4.8
| (65) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
Technológia ThermoShield vám dodáva najlepšiu ochranu voči poškodeniu teplom vďaka aktívnemu regulovaniu teploty vzduchu zo sušiča na optimálnu úroveň.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

vďaka technológii ThermoShield

Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**

  • 2100 W

  • Technológia ThermoShield

  • 2x iónizačná ochrana*

  • 3 nast. teploty a 2 nast. rýchlosti

Technológia ThermoShield pre dokonalú ochranu pred teplom

Technológia ThermoShield pre dokonalú ochranu pred teplom

Snímač detekcie prehriatia aktívne optimalizuje a reguluje teplotu vzduchu a chráni vaše vlasy pred poškodením** spôsobeným prehriatím. Vychutnajte si sušenie bez stresu s technológiou ThermoShield.

Rýchle schnutie pre profesionálne výsledky s výkonom 2100 W.

Rýchle schnutie pre profesionálne výsledky s výkonom 2100 W.

Tento 2100 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje sušenie a tvarovanie vášho účesu.

2x iónizačná ochrana* pre lesklé vlasy bez strapatenia

2x iónizačná ochrana* pre lesklé vlasy bez strapatenia

Tento výkonný ionizačný systém dokáže generovať až 40 miliónov iónov počas jedného sušenia, vďaka čomu bude lesk vašich vlasov výraznejší a váš účes sa nebude strapatiť.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

65

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2

12/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Series 5000 BHD504/00 Vysoušeč vlasů

Neelektrizuje vlasy. Výhoda prodloužené záruky po registraci Rychle suší. Studený vzduch Krásný vzhled. Vlasy jsou krásně lehké a nadýchané Možnost nastavení teploty i rychlosti

Výhody

Super výrobek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD504/00 Fén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD504/00 Fén

22/05/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funkčnost

Cenově dostupný, cena x poměr x výkon 👍 Vřele doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD530/00 Fén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD530/00 Fén

22/04/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

spokojnost

dobra kvalita za dobru cenu Vysusi vlasy a neelektrizuje ich. Plzs rychlejsie vysusenie vlasov a to aj bez nutnosti pouzit turbo mod. Hlavica sa nasadzuje nacvsknutim co sa mi nepaci lebo pri odcvakavani mam pocit ze ju urvem :D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series BHD538/30 Fén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series BHD538/30 Fén

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. v porovnaní s modelom BHD350 na najvyššom nastavení

  2. nastavenie ThermoShield