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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2300 W
Technológia ThermoShield
4x ionizačná ochrana*
3 nast. teploty a 2 nast. rýchlosti
Snímač detekcie prehriatia aktívne optimalizuje a reguluje teplotu vzduchu a chráni vaše vlasy pred poškodením** spôsobeným prehriatím. Vychutnajte si sušenie bez stresu s technológiou ThermoShield.
Silnejšie prúdenie vzduchu s výkonom 2300 W umožňuje o 20 %** rýchlejšie sušenie a zároveň chráni vaše vlasy.
Vysokovýkonný motor tohto sušiča vlasov bol vyvinutý pre profesionálny trh. Vytvára rýchlosť vzduchu až 110 km/h**** pre rýchle sušenie a pôsobivé tvarovanie účesu.
4.8
z 5
826
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Bobca
12/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Series 5000 BHD504/00 Vysoušeč vlasů
Neelektrizuje vlasy. Výhoda prodloužené záruky po registraci Rychle suší. Studený vzduch Krásný vzhled. Vlasy jsou krásně lehké a nadýchané Možnost nastavení teploty i rychlosti
Výhody
Super výrobek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD504/00 Fén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD504/00 Fén
Micha_ela
22/05/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funkčnost
Cenově dostupný, cena x poměr x výkon 👍 Vřele doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD530/00 Fén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD530/00 Fén
Peta4121
22/04/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
spokojnost
dobra kvalita za dobru cenu Vysusi vlasy a neelektrizuje ich. Plzs rychlejsie vysusenie vlasov a to aj bez nutnosti pouzit turbo mod. Hlavica sa nasadzuje nacvsknutim co sa mi nepaci lebo pri odcvakavani mam pocit ze ju urvem :D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series BHD538/30 Fén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series BHD538/30 Fén
v porovnaní s modelom BHD350 na najvyššom nastavení
nastavenie ThermoShield
* v porovnaní so základným sušičom
* * Testované v laboratóriu spoločnosti Philips s hubicou na najvyššom nastavení