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Všetky rady

  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
  • Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**

5000 SeriesSušič vlasov

BHD514/00

4.8
| (826) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**
Technológia ThermoShield vám dodáva najlepšiu ochranu voči poškodeniu teplom vďaka aktívnemu regulovaniu teploty vzduchu zo sušiča na optimálnu úroveň.
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Záruka 90 dní vrátenia peňazí

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

vďaka technológii ThermoShield

Rýchle sušenie bez poškodenia teplom**

  • 2300 W

  • Technológia ThermoShield

  • 4x ionizačná ochrana*

  • 3 nast. teploty a 2 nast. rýchlosti

Technológia ThermoShield pre dokonalú ochranu pred teplom

Technológia ThermoShield pre dokonalú ochranu pred teplom

Snímač detekcie prehriatia aktívne optimalizuje a reguluje teplotu vzduchu a chráni vaše vlasy pred poškodením** spôsobeným prehriatím. Vychutnajte si sušenie bez stresu s technológiou ThermoShield.

O 20 %*** rýchlejšie sušenie vďaka silnému prúdu vzduchu s výkonom 2300 W

O 20 %*** rýchlejšie sušenie vďaka silnému prúdu vzduchu s výkonom 2300 W

Silnejšie prúdenie vzduchu s výkonom 2300 W umožňuje o 20 %** rýchlejšie sušenie a zároveň chráni vaše vlasy.

Výkonný motor vytvára rýchlosť vzduchu až 110 km/h****

Výkonný motor vytvára rýchlosť vzduchu až 110 km/h****

Vysokovýkonný motor tohto sušiča vlasov bol vyvinutý pre profesionálny trh. Vytvára rýchlosť vzduchu až 110 km/h**** pre rýchle sušenie a pôsobivé tvarovanie účesu.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

826

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

12/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Series 5000 BHD504/00 Vysoušeč vlasů

Neelektrizuje vlasy. Výhoda prodloužené záruky po registraci Rychle suší. Studený vzduch Krásný vzhled. Vlasy jsou krásně lehké a nadýchané Možnost nastavení teploty i rychlosti

Výhody

Super výrobek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD504/00 Fén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD504/00 Fén

22/05/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funkčnost

Cenově dostupný, cena x poměr x výkon 👍 Vřele doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD530/00 Fén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHD530/00 Fén

22/04/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

spokojnost

dobra kvalita za dobru cenu Vysusi vlasy a neelektrizuje ich. Plzs rychlejsie vysusenie vlasov a to aj bez nutnosti pouzit turbo mod. Hlavica sa nasadzuje nacvsknutim co sa mi nepaci lebo pri odcvakavani mam pocit ze ju urvem :D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series BHD538/30 Fén

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series BHD538/30 Fén

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. v porovnaní s modelom BHD350 na najvyššom nastavení

  2. nastavenie ThermoShield

  3. * v porovnaní so základným sušičom

  4. * * Testované v laboratóriu spoločnosti Philips s hubicou na najvyššom nastavení