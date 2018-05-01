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Tento produkt už nie je dostupný

Tulip Kulma na vlasy

BHH777/00

3

| (1) Recenzia

Na jednoduché vytváranie nádherných a prirodzených kučier

Natáčacia kulma Easy Natural od spoločnosti Philips jednoducho vytvára krásne kučery aj na zadnej strane hlavy. Unikátny tvar tulipánu a inteligentné doštičky prameň vlasov pri úprave pridržia, čo umožňuje vytváranie kučier jedným jednoduchým pohybom.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Aj na zadnej strane hlavy

Na jednoduché vytváranie nádherných a prirodzených kučier

  • Tvar tulipánu

  • Zopnutie a natočenie jediným dotykom

  • Dizajn s ochranou proti prehriatiu

  • Ľahká a kompaktná

Jedinečný dizajn na vytváranie nádherných, prirodzených kučier

Jedinečný dizajn na vytváranie nádherných, prirodzených kučier

Natáčacia kulma Easy Natural od spoločnosti Philips vďaka jedinečnému tvaru tulipánu vytvára štýlové, prirodzene vyzerajúce voľné kučery.

Automatická spona na vytváranie kučier len jednou rukou

Automatická spona na vytváranie kučier len jednou rukou

Štipec a platne natáčacej kulmy Easy Natural od spoločnosti Philips automaticky zopnú a pridržia prameň vlasov, takže môžete vytvárať kučery jediným pohybom a len jednou rukou.

Chráni pred náhodným popálením

Chráni pred náhodným popálením

Stylingové platne sú vybavené ochranou proti dotyku, preto sa nemusíte obávať náhodného popálenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

01/05/2018

Česká republika

Česká republika

tento produkt má průměrné vlastnosti

Tento produkt mě zklamal, vlny jsou hezké, ale nevydrží

Táto recenzia bola vytvorená pre BHH777/00 Tulip Kulma na vlasy

Táto recenzia bola vytvorená pre BHH777/00 Tulip Kulma na vlasy

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v roku 2014.