Tento produkt už nie je dostupný
BHH777/00
Na jednoduché vytváranie nádherných a prirodzených kučier
Natáčacia kulma Easy Natural od spoločnosti Philips jednoducho vytvára krásne kučery aj na zadnej strane hlavy. Unikátny tvar tulipánu a inteligentné doštičky prameň vlasov pri úprave pridržia, čo umožňuje vytváranie kučier jedným jednoduchým pohybom.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Tvar tulipánu
Zopnutie a natočenie jediným dotykom
Dizajn s ochranou proti prehriatiu
Ľahká a kompaktná
Natáčacia kulma Easy Natural od spoločnosti Philips vďaka jedinečnému tvaru tulipánu vytvára štýlové, prirodzene vyzerajúce voľné kučery.
Štipec a platne natáčacej kulmy Easy Natural od spoločnosti Philips automaticky zopnú a pridržia prameň vlasov, takže môžete vytvárať kučery jediným pohybom a len jednou rukou.
Stylingové platne sú vybavené ochranou proti dotyku, preto sa nemusíte obávať náhodného popálenia.
3.0
z 5
1
Recenzia
vikous
01/05/2018
Česká republika
tento produkt má průměrné vlastnosti
Tento produkt mě zklamal, vlny jsou hezké, ale nevydrží
Táto recenzia bola vytvorená pre BHH777/00 Tulip Kulma na vlasy
Táto recenzia bola vytvorená pre BHH777/00 Tulip Kulma na vlasy
Testované v roku 2014.