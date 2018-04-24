Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Balenie s 10+ spôsobmi úpravy vlasov
5 nástavcov a doplnkov
Sprievodca účesmi
Technológia OneClick
80 mm vyrovnávacie platne pre dokonale hladké účesy.
25 mm natáčací valec pre dokonale husté aj voľné kučery.
Obsahuje sprievodcu účesmi na vytvorenie viac než 10 účesov, 2 gumičky na jednoduché účesy a slučku na vlasy na experimentovanie s účesmi.
4.8
z 5
34
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
jo636
24/04/2018
Polska
Sprzęt super, godny polecenia!
Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
AnnMiki
10/10/2019
Magyarország
Szuper
Nem roncsolja a hajamat, tökéletes hajat csinál, még nem csalódtam benne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
GAndika1980
07/06/2018
Magyarország
5
Ajánlom a kreatív hölgyeknek akik szeretik a változatos frizurákat és sokáig szeretnék használni!Igen hosszú élettartama van!Egyszerű,biztonságos,Több frizura elkészítésére alkalmas! Mi imádjuk!Lányoknak a tartós loknikhoz igen tartós hajmennyiségtől függetlenül
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó