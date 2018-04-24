Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Balenie s 15+ spôsobmi úpravy vlasov
15 nástavcov a doplnkov
Sprievodca účesmi
Technológia OneClick
80 mm vyrovnávacie platne pre dokonale hladké účesy.
25 mm natáčací valec pre dokonale husté aj voľné kučery.
Jednoducho si prečešte vlasy a svojmu účesu dodáte dokonalý objem.
4.8
z 5
34
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
jo636
24/04/2018
Polska
Sprzęt super, godny polecenia!
Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
AnnMiki
10/10/2019
Magyarország
Szuper
Nem roncsolja a hajamat, tökéletes hajat csinál, még nem csalódtam benne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
GAndika1980
07/06/2018
Magyarország
5
Ajánlom a kreatív hölgyeknek akik szeretik a változatos frizurákat és sokáig szeretnék használni!Igen hosszú élettartama van!Egyszerű,biztonságos,Több frizura elkészítésére alkalmas! Mi imádjuk!Lányoknak a tartós loknikhoz igen tartós hajmennyiségtől függetlenül
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó