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  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
  • Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie

Tento produkt už nie je dostupný

StyleCareMulti-styler

BHH822/00

4.8
| (34) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie
Každý deň iný účes! Od perfektne upravených, rovných, objemných či kučeravých vlasov až po vyčesané vlasy a mnoho ďalších účesov. Viac ako 15 spôsobov úpravy vlasov s novým zariadením Philips Multi-Styler, s ktorými vám pomôže sprievodca účesmi.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

15 nástavcov a sprievodca účesmi pre rôzne účesy

Ďalšie spôsoby úpravy vlasov na požiadanie

  • Balenie s 15+ spôsobmi úpravy vlasov

  • 15 nástavcov a doplnkov

  • Sprievodca účesmi

  • Technológia OneClick

80 mm žehlička na vlasy pre elegantné účesy

80 mm žehlička na vlasy pre elegantné účesy

80 mm vyrovnávacie platne pre dokonale hladké účesy.

25 mm natáčací valec pre husté aj voľné kučery

25 mm natáčací valec pre husté aj voľné kučery

25 mm natáčací valec pre dokonale husté aj voľné kučery.

32 mm vyhrievaná kefa pre luxusný objem

32 mm vyhrievaná kefa pre luxusný objem

Jednoducho si prečešte vlasy a svojmu účesu dodáte dokonalý objem.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

34

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2

24/04/2018

Polska

Polska

Sprzęt super, godny polecenia!

Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

10/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Nem roncsolja a hajamat, tökéletes hajat csinál, még nem csalódtam benne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

07/06/2018

Magyarország

Magyarország

5

Ajánlom a kreatív hölgyeknek akik szeretik a változatos frizurákat és sokáig szeretnék használni!Igen hosszú élettartama van!Egyszerű,biztonságos,Több frizura elkészítésére alkalmas! Mi imádjuk!Lányoknak a tartós loknikhoz igen tartós hajmennyiségtől függetlenül

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

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  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky