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Všetky rady

  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*

StyleCare EssentialVyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

BHH880/00

4.9
| (47) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
Získajte prirodzene rovné a nádherne lesklé vlasy iba za 5 minút. S našou technológiou ThermoProtect a dizajnom vlákien dosiahnete zdravo vyzerajúce a hladké vlasy.
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Záruka 90 dní vrátenia peňazí

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Hladké, lesklé, uhladené vlasy

Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*

  • Výnimočne veľká časť s kefou

  • Technológia ThermoProtect

  • Povrch z turmalínovej keramiky

Povrch z turmalínovej keramiky

Povrch z turmalínovej keramiky

Povrch z turmalínovej keramiky, vďaka ktorému dosiahnete lesklé, rovné a hladké vlasy.

Technológia ThermoProtect

Technológia ThermoProtect

Technológia ThermoProtect udržiava stálu teplotu v celej kefe, čím zabraňuje prehrievaniu a zabezpečuje ochranu pre zdravo vyzerajúce vlasy.

2 nastavenia teploty vhodné pre váš typ vlasov

2 nastavenia teploty vhodné pre váš typ vlasov

Dve nastavenia teploty (170 °C a 200 °C) ponúkajú výber najvhodnejšej možnosti pre váš typ vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

47

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/09/2024

Slovensko

Slovensko

Super kefa

Skvelá kefa na krepovité vlasy, výsledok po minúte žehlenia na nižšom stupni je na foto :-). Rýchle nahriatie, jednoduchá manipulácia, dobrý pomer cena-kvalita.

Výhody

Rýchle nahriatie, jednoduchá manipulácia, okamžité vyrovnanie krepovitych vlasov aj pri nižšej teplote

Nevýhody

Zatiaľ žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

02/11/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Perfektna ponocnička

Dlho som zvazovala a skusala. Tato je mega. Lacnejsie alternativy mi nic moc nevyzehlili huste vlnite vlasy. Zehlicka mi zas spravy take velmi učapane vlasy. Tato na prvy sup vyhladi a zaroven naucape. Trochu nadvihnem pri korienkoch a taham az dole mam vlasy nize pliec a krasne vyzehlia hned som dostala pochvalu v praci. Je trochu drahsia, ale oplati sa kazdy cent.

Výhody

Huste stetiny kombinovane vyhrievane a nevyhrievane dokonale vyhladia a rozcesu zaroven

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 BHH885/00 Žehliaca kefa na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 BHH885/00 Žehliaca kefa na vlasy

16/11/2022

Slovensko

Slovensko

Super.. spokojnosť

Kúpa kefy zo zvedavosti.. aaaa veľmi prekvapivý výsledok, viď foto ;) Nadmieru spokojná.. čas "žehlenia" cca 15 min (žehličkou cez 30 min.) pri vysokej hustote vlasov a dĺžke. Môžem len odporučiť ;)

Výhody

rýchlejšie a pohodlnejšie vyrovnanie vlasov ako pri žehličke na vlasy

Nevýhody

naozaj horúca :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované na 33 ženách so stredne dlhými vlasmi v Číne.