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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Výnimočne veľká časť s kefou
Technológia ThermoProtect
Povrch z turmalínovej keramiky
Povrch z turmalínovej keramiky, vďaka ktorému dosiahnete lesklé, rovné a hladké vlasy.
Technológia ThermoProtect udržiava stálu teplotu v celej kefe, čím zabraňuje prehrievaniu a zabezpečuje ochranu pre zdravo vyzerajúce vlasy.
Dve nastavenia teploty (170 °C a 200 °C) ponúkajú výber najvhodnejšej možnosti pre váš typ vlasov.
4.9
z 5
47
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
KKKK40
09/09/2024
Slovensko
Super kefa
Skvelá kefa na krepovité vlasy, výsledok po minúte žehlenia na nižšom stupni je na foto :-). Rýchle nahriatie, jednoduchá manipulácia, dobrý pomer cena-kvalita.
Výhody
Rýchle nahriatie, jednoduchá manipulácia, okamžité vyrovnanie krepovitych vlasov aj pri nižšej teplote
Nevýhody
Zatiaľ žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov
ZuzanaKn
02/11/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Perfektna ponocnička
Dlho som zvazovala a skusala. Tato je mega. Lacnejsie alternativy mi nic moc nevyzehlili huste vlnite vlasy. Zehlicka mi zas spravy take velmi učapane vlasy. Tato na prvy sup vyhladi a zaroven naucape. Trochu nadvihnem pri korienkoch a taham az dole mam vlasy nize pliec a krasne vyzehlia hned som dostala pochvalu v praci. Je trochu drahsia, ale oplati sa kazdy cent.
Výhody
Huste stetiny kombinovane vyhrievane a nevyhrievane dokonale vyhladia a rozcesu zaroven
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 BHH885/00 Žehliaca kefa na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 BHH885/00 Žehliaca kefa na vlasy
meggy07
16/11/2022
Slovensko
Super.. spokojnosť
Kúpa kefy zo zvedavosti.. aaaa veľmi prekvapivý výsledok, viď foto ;) Nadmieru spokojná.. čas "žehlenia" cca 15 min (žehličkou cez 30 min.) pri vysokej hustote vlasov a dĺžke. Môžem len odporučiť ;)
Výhody
rýchlejšie a pohodlnejšie vyrovnanie vlasov ako pri žehličke na vlasy
Nevýhody
naozaj horúca :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov
Testované na 33 ženách so stredne dlhými vlasmi v Číne.