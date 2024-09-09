Tento produkt už nie je dostupný
Záruka 90 dní vrátenia peňazí
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia ThermoProtect
Starostlivosť pomocou iónov
Keramická vrstva s arganovým olejom
Teplota štetín zostáva na optimalizovanej úrovni, aby sa minimalizovalo tepelné poškodenie, pričom sa zároveň znižuje trenie. Vaše vlasy budú prirodzene rovné a zamatovo hebké.
Dizajn s trojitými vláknami rozčesáva a vyrovnáva vlasy, a zároveň chráni pokožku hlavy pred teplom.
Vďaka dizajnu v tvare lopatky vyrovnáte jedným ťahom viac vlasov.
4.8
z 5
273
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
KKKK40
09/09/2024
Slovensko
Super kefa
Skvelá kefa na krepovité vlasy, výsledok po minúte žehlenia na nižšom stupni je na foto :-). Rýchle nahriatie, jednoduchá manipulácia, dobrý pomer cena-kvalita.
Výhody
Rýchle nahriatie, jednoduchá manipulácia, okamžité vyrovnanie krepovitych vlasov aj pri nižšej teplote
Nevýhody
Zatiaľ žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov
ZuzanaKn
02/11/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Perfektna ponocnička
Dlho som zvazovala a skusala. Tato je mega. Lacnejsie alternativy mi nic moc nevyzehlili huste vlnite vlasy. Zehlicka mi zas spravy take velmi učapane vlasy. Tato na prvy sup vyhladi a zaroven naucape. Trochu nadvihnem pri korienkoch a taham az dole mam vlasy nize pliec a krasne vyzehlia hned som dostala pochvalu v praci. Je trochu drahsia, ale oplati sa kazdy cent.
Výhody
Huste stetiny kombinovane vyhrievane a nevyhrievane dokonale vyhladia a rozcesu zaroven
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 BHH885/00 Žehliaca kefa na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 BHH885/00 Žehliaca kefa na vlasy
meggy07
16/11/2022
Slovensko
Super.. spokojnosť
Kúpa kefy zo zvedavosti.. aaaa veľmi prekvapivý výsledok, viď foto ;) Nadmieru spokojná.. čas "žehlenia" cca 15 min (žehličkou cez 30 min.) pri vysokej hustote vlasov a dĺžke. Môžem len odporučiť ;)
Výhody
rýchlejšie a pohodlnejšie vyrovnanie vlasov ako pri žehličke na vlasy
Nevýhody
naozaj horúca :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov
Na základe domáceho testu 96 žien s rôznymi typmi vlasov v Poľsku. Aplikovaní pri 170°C a 200°C