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Všetky rady

  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
  • Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*

Tento produkt už nie je dostupný

5000Žehliaca kefa na vlasy

BHH885/00

4.8
| (273) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
Odhaľte prirodzene rovné a nádherne lesklé vlasy už za 5 minút. Naša technológia ThermoProtect so systémom ionizačnej ochrany spolu s dizajnom vlákien zaručia hladké vlasy so zdravým vzhľadom.
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Záruka 90 dní vrátenia peňazí

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Iónová starostlivosť pre hladké lesklé vlasy

Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*

  • Technológia ThermoProtect

  • Starostlivosť pomocou iónov

  • Keramická vrstva s arganovým olejom

Technológia ThermoProtect minimalizuje tepelné poškodenie vlasov

Technológia ThermoProtect minimalizuje tepelné poškodenie vlasov

Teplota štetín zostáva na optimalizovanej úrovni, aby sa minimalizovalo tepelné poškodenie, pričom sa zároveň znižuje trenie. Vaše vlasy budú prirodzene rovné a zamatovo hebké.

Dizajn s trojitými vláknami

Dizajn s trojitými vláknami

Dizajn s trojitými vláknami rozčesáva a vyrovnáva vlasy, a zároveň chráni pokožku hlavy pred teplom.

Veľká kefa v tvare lopatky

Veľká kefa v tvare lopatky

Vďaka dizajnu v tvare lopatky vyrovnáte jedným ťahom viac vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

273

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

09/09/2024

Slovensko

Slovensko

Super kefa

Skvelá kefa na krepovité vlasy, výsledok po minúte žehlenia na nižšom stupni je na foto :-). Rýchle nahriatie, jednoduchá manipulácia, dobrý pomer cena-kvalita.

Výhody

Rýchle nahriatie, jednoduchá manipulácia, okamžité vyrovnanie krepovitych vlasov aj pri nižšej teplote

Nevýhody

Zatiaľ žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

02/11/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Perfektna ponocnička

Dlho som zvazovala a skusala. Tato je mega. Lacnejsie alternativy mi nic moc nevyzehlili huste vlnite vlasy. Zehlicka mi zas spravy take velmi učapane vlasy. Tato na prvy sup vyhladi a zaroven naucape. Trochu nadvihnem pri korienkoch a taham az dole mam vlasy nize pliec a krasne vyzehlia hned som dostala pochvalu v praci. Je trochu drahsia, ale oplati sa kazdy cent.

Výhody

Huste stetiny kombinovane vyhrievane a nevyhrievane dokonale vyhladia a rozcesu zaroven

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 BHH885/00 Žehliaca kefa na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 BHH885/00 Žehliaca kefa na vlasy

16/11/2022

Slovensko

Slovensko

Super.. spokojnosť

Kúpa kefy zo zvedavosti.. aaaa veľmi prekvapivý výsledok, viď foto ;) Nadmieru spokojná.. čas "žehlenia" cca 15 min (žehličkou cez 30 min.) pri vysokej hustote vlasov a dĺžke. Môžem len odporučiť ;)

Výhody

rýchlejšie a pohodlnejšie vyrovnanie vlasov ako pri žehličke na vlasy

Nevýhody

naozaj horúca :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Essential BHH880/00 Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe domáceho testu 96 žien s rôznymi typmi vlasov v Poľsku. Aplikovaní pri 170°C a 200°C