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StraightCare Essential Žehlička na vlasy ThermoProtect

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StraightCare EssentialŽehlička na vlasy ThermoProtect

BHS375/00

StraightCare Essential Žehlička na vlasy ThermoProtect

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Návody a dokumentácia

Príručka s dôležitými informáciami

  • PDF súbor, 559.5 kB
  • 16 June 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 1023.3 kB
  • 18 April 2022

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