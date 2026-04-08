SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia ThermoProtect
Keratínom napustené platne
6 nastavení teploty
Technológia ThermoProtect rovnomerne rozvádza teplo cez platne, čím ochraňuje vlasy pred ich prehrievaním.
Keratínom napustené keramické platne sa hladko kĺžu po vašich vlasoch pre rýchle a jednoduché vytvorenie účesu.
Vyberte si teplotu v rozsahu od 160 °C do 230 °C pre dlhotrvajúce výsledky s minimálnym rizikom poškodenia vlasov.
4.8
z 5
138
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
myška4
08/04/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Jsem spokojená
Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Lenika
29/11/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje
Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Manu_88
11/05/2022
Česká republika
Perfektní žehlička
Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.
Výhody
rychlé nahřátí
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect