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  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Upravujte s menším tepelným poškodením*
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Tento produkt už nie je dostupný

5000 SeriesŽehlička na vlasy

BHS530/00

4.9
| (21) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Upravujte s menším tepelným poškodením*
Upravte si vlasy pomocou technológie ThermoShield. Zaistí stálu teplotu od korienkov vlasov až po končeky, menšie tepelné poškodenie a zdravo vyzerajúce vlasy. Zintenzívnite lesk svojich vlasov s dvojnásobnou iónovou starostlivosťou, vďaka ktorej si môžete vytvoriť množstvo krásne hladkých účesov.
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Záruka 90 dní vrátenia peňazí

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

vďaka technológii ThermoShield

Upravujte s menším tepelným poškodením*

  • Technológia ThermoShield

  • O 50 % rýchlejšie žehlenie

  • O 35 % hladšie plávajúce platne

  • Dvojnásobná starostlivosť pomocou iónov

Technológia ThermoShield pre menšie tepelné poškodenie

Technológia ThermoShield pre menšie tepelné poškodenie

Technológia ThermoShield vám umožní tvarovať účes s menším tepelným poškodením. Jej senzor reguluje teplotu tak, aby vaše vlasy od korienkov po končeky získali dokonalý rovnomerný štýl, ktorý si zaslúžia.

O 50 % rýchlejšie žehlenie**

Hladké platne pomáhajú žehličke hladko kĺzať po vlasoch. Úpravou vlasov preto strávite menej času a ešte viac si užijete rovnako skvelý výsledok.

O 35 %*** hladšie plávajúce platne zaručia jemné tvarovanie

O 35 % hladšie platne s plávajúcou technológiou pre jemné kĺzanie pri každom ťahu. Pokročilé keramické plávajúce platne sa pohybujú, aby prispôsobili tlak na vlasy. To zaisťuje rovnomerné teplo a tlak na vlasy pre dobré výsledky tvarovania účesu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

21

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

4
2
1

04/02/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek předčil mé očekávání

Jsem velmi spokojena, žehlička mi velmi překvapila při používání , jsem nadšená kvalitou, jednoduchostí při užívání a výsledkem

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy

17/09/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je bez chyby...

Na žehličku na vlasy nemám jedinou výtku. Netahá vlasy ,což je pro mě velké plus.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy

26/10/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super žehlička

Před touto žehličkou jsem používala philips StraightCare HP8374/00. Tato nová žehlička je v ruce o něco těžší, ale dobře se s ní manipuluje. Vlasy krásně vyžehlí, vypadají lesklé.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Rovnaké výsledky dosiahnuté pri nižšej teplote 180 °C v porovnaní s modelom HP8361 pri teplote 210 °C

  2. v porovnaní s modelom HP8361

  3. v porovnaní s modelom BHS677