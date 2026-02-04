Tento produkt už nie je dostupný
Záruka 90 dní vrátenia peňazí
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia ThermoShield
O 50 % rýchlejšie žehlenie
O 35 % hladšie plávajúce platne
Dvojnásobná starostlivosť pomocou iónov
Technológia ThermoShield vám umožní tvarovať účes s menším tepelným poškodením. Jej senzor reguluje teplotu tak, aby vaše vlasy od korienkov po končeky získali dokonalý rovnomerný štýl, ktorý si zaslúžia.
Hladké platne pomáhajú žehličke hladko kĺzať po vlasoch. Úpravou vlasov preto strávite menej času a ešte viac si užijete rovnako skvelý výsledok.
O 35 % hladšie platne s plávajúcou technológiou pre jemné kĺzanie pri každom ťahu. Pokročilé keramické plávajúce platne sa pohybujú, aby prispôsobili tlak na vlasy. To zaisťuje rovnomerné teplo a tlak na vlasy pre dobré výsledky tvarovania účesu.
4.9
z 5
21
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Bl34
04/02/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek předčil mé očekávání
Jsem velmi spokojena, žehlička mi velmi překvapila při používání , jsem nadšená kvalitou, jednoduchostí při užívání a výsledkem
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy
Chrasťule
17/09/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je bez chyby...
Na žehličku na vlasy nemám jedinou výtku. Netahá vlasy ,což je pro mě velké plus.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy
Sonka1224
26/10/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super žehlička
Před touto žehličkou jsem používala philips StraightCare HP8374/00. Tato nová žehlička je v ruce o něco těžší, ale dobře se s ní manipuluje. Vlasy krásně vyžehlí, vypadají lesklé.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy
Rovnaké výsledky dosiahnuté pri nižšej teplote 180 °C v porovnaní s modelom HP8361 pri teplote 210 °C
v porovnaní s modelom HP8361
v porovnaní s modelom BHS677