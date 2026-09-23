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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový hudobný systém do viacerých miestností

BM50B/10

Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

Hudobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB i z vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez rozhranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovolnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek miestnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.

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Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

  • upevniteľné na stenu

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • s MULTIPAIR

Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth

Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu, tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ hudobnej aplikácie alebo aplikácie na prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú používate.

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Technické špecifikácie

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