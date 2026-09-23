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BM50B/10
Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím
Hudobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB i z vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez rozhranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovolnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek miestnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.
upevniteľné na stenu
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
s MULTIPAIR
Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu, tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ hudobnej aplikácie alebo aplikácie na prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú používate.
Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.
Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.
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