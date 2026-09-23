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BM5B/10
Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím
Bezdrôtový reproduktor Multiroom Philips izzy prehráva hudbu bezdrôtovo cez rozhranie Bluetooth. Jediným stlačením tlačidla môžete spustiť až 5 reproduktorov izzy v rôznych miestnostiach, ktoré budú bez problémov naraz prehrávať to isté. Jednoduché nastavenia bez smerovača, hesla či aplikácií.
Bluetooth®
Čierna
Reproduktory Izzy Multiroom sú vybavené 2 x 2,5" budičmi s kvalitou pre audiofilov. Vytvárajú výkonný zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť a basové porty rozširujú nízke frekvencie poskytujúc skutočne pôsobivý a dynamický zážitok.
V každej skupine izzylink™ môže jeden z reproduktorov slúžiť ako hlavný reproduktor a prenášať hudbu do ostatných reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na reproduktore vo vašej izbe a spustite okamžité zdieľanie prehrávanej hudby z vášho zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej skupine izzylink™ začnú synchronizovane prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie hudby je proste také jednoduché.
Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.
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