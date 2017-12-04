Tento produkt už nie je dostupný
Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím
Hudobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB i z vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez rozhranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovolnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek miestnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
s MULTIPAIR
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
izzylink™ rozšíri vaše zdroje hudby a hudobné a rádiové aplikácie o smartfóny, tablety alebo počítače bezdrôtovo do každej miestnosti.
Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom