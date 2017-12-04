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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový hudobný systém do viacerých miestností

BM60B/10

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

Hudobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB i z vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez rozhranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovolnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek miestnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.

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Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • s MULTIPAIR

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Prehrávajte všetku vašu hudbu cez izzylink™

Prehrávajte všetku vašu hudbu cez izzylink™

izzylink™ rozšíri vaše zdroje hudby a hudobné a rádiové aplikácie o smartfóny, tablety alebo počítače bezdrôtovo do každej miestnosti.

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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