Tento produkt už nie je dostupný
Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím
Prenosný reproduktor Philips izzy BM6 prehráva hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth. Je odolný voči ošpliechaniu, takže si ho môžete zobrať do kúpeľne, do kuchyne alebo aj von. Začnite jedným a postupne pridajte ďalšie a rozšírte si hudbu do viacerých miestností. Jednoduché nastavenie, žiadny smerovač, heslá ani aplikácie.
Bluetooth®
Odolné voči ostriekaniu
Nabíjateľná batéria
izzylink™ pre hudbu vo viac miestnost.
Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.
Vďaka dvom 2” budičom s plným rozsahom a dvom protistojným pasívnym radičom poskytuje reproduktor Philips izzy BM6 jasný a vyvážený zvuk.
V každej skupine izzylink™ môže jeden z reproduktorov slúžiť ako hlavný reproduktor a prenášať hudbu do ostatných reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na reproduktore vo vašej izbe a spustite okamžité zdieľanie prehrávanej hudby z vášho zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej skupine izzylink™ začnú synchronizovane prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie hudby je proste také jednoduché.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи