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Tento produkt už nie je dostupný

izzybezdrôt. pren. reprod. s hudbou vo viac miestnost.

BM6B/10

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

Prenosný reproduktor Philips izzy BM6 prehráva hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth. Je odolný voči ošpliechaniu, takže si ho môžete zobrať do kúpeľne, do kuchyne alebo aj von. Začnite jedným a postupne pridajte ďalšie a rozšírte si hudbu do viacerých miestností. Jednoduché nastavenie, žiadny smerovač, heslá ani aplikácie.

Zobraziť všetky výhody

Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

  • Bluetooth®

  • Odolné voči ostriekaniu

  • Nabíjateľná batéria

  • izzylink™ pre hudbu vo viac miestnost.

Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR

Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.

Dva budiče reproduktorov a pasívne radiče zaručia pohlcujúci zvuk

Dva budiče reproduktorov a pasívne radiče zaručia pohlcujúci zvuk

Vďaka dvom 2” budičom s plným rozsahom a dvom protistojným pasívnym radičom poskytuje reproduktor Philips izzy BM6 jasný a vyvážený zvuk.

Zmeňte hlavný reproduktor skupiny stlačením jedného tlačidla

Zmeňte hlavný reproduktor skupiny stlačením jedného tlačidla

V každej skupine izzylink™ môže jeden z reproduktorov slúžiť ako hlavný reproduktor a prenášať hudbu do ostatných reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na reproduktore vo vašej izbe a spustite okamžité zdieľanie prehrávanej hudby z vášho zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej skupine izzylink™ začnú synchronizovane prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie hudby je proste také jednoduché.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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