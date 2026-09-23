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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový hudobný systém do viacerých miestností

BM90/12

Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

Hudobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB i z vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez rozhranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovolnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek miestnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.

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Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na viacerých miestach

Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na viacerých miestach

izzylink™ je bezdrôtová technológia využívajúca štandard IEEE 802.11n, ktorý umožňuje prepojiť viacero reproduktorov a vytvoriť bezdrôtovú sieť. Pomocou siete možno prepojiť až päť reproduktorov bez potreby použitia smerovača, hesla Wi-Fi alebo akejkoľvek mobilnej aplikácie inteligentného zariadenia na jej nastavenie. Jednoduchý spôsob pridania reproduktorov Izzy do siete vám umožní vychutnať si prehrávanie hudby v rôznych miestnostiach. Každý reproduktor možno stlačením jedného tlačidla prepínať medzi jednoduchým režimom na samostatné použitie a skupinovým režimom na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach.

Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth

Bezdrôtové prehrávanie hudby v jednej miestnosti prostredníctvom Bluetooth

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu, tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ hudobnej aplikácie alebo aplikácie na prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú používate.

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.

Technické špecifikácie

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