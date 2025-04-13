Na nohy a telo
S masážnym nadstavcom
Vychutnajte si pocit hladkej pokožky, ktorý trvá dlhšie. Epilátor vás oslobodí od rutinného odstraňovania chĺpkov až na 4 týždne.
Vychutnajte si jednoduchú a mimoriadne hladkú úpravu doma s týmto roztomilým epilátorom. Zachytí krátke chĺpky rovnako ako vosk bez nutnosti návštevy salónu a bez neporiadku. Úplne vážne.
Jednorazový nákup s papierovým obalom, bez batérií a s rukoväťou vyrobenou z 50 % recyklovaných materiálov – tento epilátor sa usiluje o minimálny vplyv na životné prostredie.
4.8
z 5
131
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Pavluša S.
13/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Chválím
Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor - nepopsatelný. Malinký, přesně padne do ruky, takže se dobře drží, jediné co mi vadí je, že je na kabel, ale dá se na nej zvyknout.
Výhody
Skladný
Nevýhody
Kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
TerryBerry
11/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Výrobek je úžasný !
Když jsem vyzkoušela tenhle epilátor od Philips, věděla jsem, že už se ke starým metodám nevrátím. Je rychlý, šetrný a hlavně dlouhodobě účinný — a to bez bolesti. Pro mě gamechanger hlavně teď na jaro/léto. Měla jsem z epilace vždycky trochu respekt, ale tenhle přístroj to fakt změnil. A navíc je krásně navržený – design i funkčnost v jednom.
Výhody
„Malá věc, ale velký rozdíl. Moje nová beauty rutina.“
Nevýhody
Jediné, že musí být zaplý přes kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
mv09
09/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělý designový pomocník
Epilátor jsem vyzkoušela poprvé v životě, bála jsem se bolesti, ale zbytečně, Obdobé to je depilaci, na kterou jsem byla zvyklá. Velmi oceňuji nástavec pro jemnější epilaci do podpaží, které je nejvíce citlivé místo, kde se epiluji. Na nohou i rukách je to celkem bezbolestné, spíš jde o zvyk. Líbí se mi provedení produktu, jednoduchý moderní design, balení produktu - žádné zbytečné obaly navíc. Kabel k epilátoru je dostatečně dlouhý. Jediné co bych řekla záporného je, že je celkem hlučný a je škoda, že nemá osvětlení pro lepší viditelnost chloupků, jako dražší verze těchto produktů.. Epilace je rychlá, pokožku mám po ni hebkou, nijak zvlášť podrážděnou. Za mě doporučuji.
Výhody
Rychlost, dlouhý kabel, elegantní hezký design
Nevýhody
Hlučný, nemá osvětlení
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
87 % súhlasí, test používania v domácnosti, Holandsko, n=28, 2024.