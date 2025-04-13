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  • Jemné a hladké

Epilator Series 2000Epilátor s káblom

BRE227/00

4.8
| (131) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Jemné a hladké
Objavte dlhodobé odstránenie chĺpkov, ktoré je šetrné k vašej pokožke, a doprajte si hladkosť až na 28 dní. Chápeme, že epilácia môže byť strašidelná, no pri pravidelnom používaní sa bolestivosť znižuje!*
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Šetrný k vám a vašej pokožke

Jemné a hladké

  • Na nohy a telo

  • S masážnym nadstavcom

Až 4 týždne hladkosti

Až 4 týždne hladkosti

Vychutnajte si pocit hladkej pokožky, ktorý trvá dlhšie. Epilátor vás oslobodí od rutinného odstraňovania chĺpkov až na 4 týždne.

Epilácia rýchlo a jednoducho

Epilácia rýchlo a jednoducho

Vychutnajte si jednoduchú a mimoriadne hladkú úpravu doma s týmto roztomilým epilátorom. Zachytí krátke chĺpky rovnako ako vosk bez nutnosti návštevy salónu a bez neporiadku. Úplne vážne.

Udržateľná hladkosť

Udržateľná hladkosť

Jednorazový nákup s papierovým obalom, bez batérií a s rukoväťou vyrobenou z 50 % recyklovaných materiálov – tento epilátor sa usiluje o minimálny vplyv na životné prostredie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

131

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3

13/04/2025

Česká republika

Česká republika

Chválím

Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor - nepopsatelný. Malinký, přesně padne do ruky, takže se dobře drží, jediné co mi vadí je, že je na kabel, ale dá se na nej zvyknout.

Výhody

Skladný

Nevýhody

Kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

11/04/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek je úžasný !

Když jsem vyzkoušela tenhle epilátor od Philips, věděla jsem, že už se ke starým metodám nevrátím. Je rychlý, šetrný a hlavně dlouhodobě účinný — a to bez bolesti. Pro mě gamechanger hlavně teď na jaro/léto. Měla jsem z epilace vždycky trochu respekt, ale tenhle přístroj to fakt změnil. A navíc je krásně navržený – design i funkčnost v jednom.

Výhody

„Malá věc, ale velký rozdíl. Moje nová beauty rutina.“

Nevýhody

Jediné, že musí být zaplý přes kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

09/04/2025

Česká republika

Česká republika

Skvělý designový pomocník

Epilátor jsem vyzkoušela poprvé v životě, bála jsem se bolesti, ale zbytečně, Obdobé to je depilaci, na kterou jsem byla zvyklá. Velmi oceňuji nástavec pro jemnější epilaci do podpaží, které je nejvíce citlivé místo, kde se epiluji. Na nohou i rukách je to celkem bezbolestné, spíš jde o zvyk. Líbí se mi provedení produktu, jednoduchý moderní design, balení produktu - žádné zbytečné obaly navíc. Kabel k epilátoru je dostatečně dlouhý. Jediné co bych řekla záporného je, že je celkem hlučný a je škoda, že nemá osvětlení pro lepší viditelnost chloupků, jako dražší verze těchto produktů.. Epilace je rychlá, pokožku mám po ni hebkou, nijak zvlášť podrážděnou. Za mě doporučuji.

Výhody

Rychlost, dlouhý kabel, elegantní hezký design

Nevýhody

Hlučný, nemá osvětlení

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. 87 % súhlasí, test používania v domácnosti, Holandsko, n=28, 2024.