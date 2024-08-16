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  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
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  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia
  • Bezproblémová epilácia

Tento produkt už nie je dostupný

Satinelle EssentialKompaktný epilátor, s káblom

BRE235/00

4.7
| (324) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Bezproblémová epilácia
Celé týždne si vychutnávajte hladké nohy vďaka epilátoru Philips Satinelle. Ten jemne odstraňuje chĺpky dlhé len 0,5 mm aj s korienkom. Bezproblémová epilácia vďaka ergonomickej rukoväti a optimálnej hygiene, ktorú zabezpečí umývateľná hlava
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Jemná pokožka po dlhé týždne

Bezproblémová epilácia

  • Na nohy a citlivé oblasti

  • + 1 nástavec

Efektívny systém epilácie vytrhne každý chĺpok od korienka

Efektívny systém epilácie vytrhne každý chĺpok od korienka

Efektívny systém epilácie zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko týždňov

2 nastavenia rýchlosti, ktoré umožnia zachytenie jemnejších a hrubších chĺpkov

2 nastavenia rýchlosti, ktoré umožnia zachytenie jemnejších a hrubších chĺpkov

2 rýchlostné nastavenia na odstraňovanie tenších aj hrubších chĺpkov pre odstraňovanie chĺpkov tak, ako vám to najviac vyhovuje.

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov. Zároveň skvele vyzerá!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

324

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

16/08/2024

Slovensko

Slovensko

Pomer cena vykon, super investicia.

Po 10rokoch som vymenila moj stary Philips strojcek (pokazeny kabel) za rovnaky v zakladnej vybave. Vahovo je omnoho lahsi ako moj stary, co je pozitivne pri cestovani. Mam pocit, ze holenie trochu menej boli a velke plus hodnotim ze pekne oholi nohy aj pocas horucav ked su nohy trochu "ulepene". Pomer cena vykon, skvele.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

17/08/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvela pomocka :)

Aj predtym som mala Philips epilátor, pouzivala som viac ako 12 rokov, preto som zvolila tento, lebo je to iste len novy model. Zatial spokojnost :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom

26/05/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Epilace

Spokojenost, dělá co slibuje, doporučují, skvělá cena a výkon

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktní epilátor s kabelem

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktní epilátor s kabelem

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 