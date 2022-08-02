E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Odstraňovanie chĺpkov
Všetky rady
Satinelle Essential Kompaktný epilátor, s káblom
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
BRE245/00
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Vyhlásenie o zhode UK - English (US)
Návod na použitie
Všetko (2)
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Ako môžem zmeniť nastavenia rýchlosti pilníka Philips Satinelle?
Satinelle EssentialHoliaca hlavica
Satinelle EssentialSieťový adaptér
Puzdro
EpilatorPeelingová rukavica
Súprava pinziet
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme