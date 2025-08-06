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Epilator Series 4000Epilátor s káblom

BRE247/00

4.8
| (91) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Jemné a hladké
Objavte dlhodobé odstránenie chĺpkov, ktoré je šetrné k vašej pokožke, a doprajte si hladkosť až na 28 dní. Chápeme, že epilácia môže byť strašidelná, no pri pravidelnom používaní sa bolestivosť znižuje!*
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Šetrný k vám a vašej pokožke

Jemné a hladké

  • Na telo a citlivé oblasti

  • S LED svetlom

  • +4 ks príslušenstva

  • Epilácia, holenie a peeling

Až 4 týždne hladkosti

Až 4 týždne hladkosti

Vychutnajte si pocit hladkej pokožky, ktorý trvá dlhšie. Epilátor vás oslobodí od rutinného odstraňovania chĺpkov až na 4 týždne.

Epilácia rýchlo a jednoducho

Epilácia rýchlo a jednoducho

Vychutnajte si jednoduchú a mimoriadne hladkú úpravu doma s týmto roztomilým epilátorom. Zachytí krátke chĺpky rovnako ako vosk bez nutnosti návštevy salónu a bez neporiadku. Úplne vážne.

Udržateľná hladkosť

Udržateľná hladkosť

Jednorazový nákup s papierovým obalom, bez batérií a s rukoväťou vyrobenou z 50 % recyklovaných materiálov – tento epilátor sa usiluje o minimálny vplyv na životné prostredie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

91

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3

06/08/2025

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił

Výhody

Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.

Nevýhody

Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

23/07/2025

Polska

Polska

Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany

Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia

Výhody

Cichy dociera do każdego włoska delikatny

Nevýhody

nie zauważyłam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

12/06/2025

Polska

Polska

Bardzo fajny

Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.

Výhody

Łatwość w użyciu, dokładność

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. 87 % súhlasí, test používania v domácnosti, Holandsko, n=28, 2024.