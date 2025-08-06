Na telo a citlivé oblasti
S LED svetlom
+4 ks príslušenstva
Epilácia, holenie a peeling
Vychutnajte si pocit hladkej pokožky, ktorý trvá dlhšie. Epilátor vás oslobodí od rutinného odstraňovania chĺpkov až na 4 týždne.
Vychutnajte si jednoduchú a mimoriadne hladkú úpravu doma s týmto roztomilým epilátorom. Zachytí krátke chĺpky rovnako ako vosk bez nutnosti návštevy salónu a bez neporiadku. Úplne vážne.
Jednorazový nákup s papierovým obalom, bez batérií a s rukoväťou vyrobenou z 50 % recyklovaných materiálov – tento epilátor sa usiluje o minimálny vplyv na životné prostredie.
4.8
z 5
91
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Marcin Przybyl
06/08/2025
Polska
Súčasť akcie
Polecam
Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił
Výhody
Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.
Nevýhody
Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Sylpedr
23/07/2025
Polska
Súčasť akcie
Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany
Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia
Výhody
Cichy dociera do każdego włoska delikatny
Nevýhody
nie zauważyłam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
12/06/2025
Polska
Súčasť akcie
Bardzo fajny
Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.
Výhody
Łatwość w użyciu, dokładność
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
87 % súhlasí, test používania v domácnosti, Holandsko, n=28, 2024.