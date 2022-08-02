E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Odstraňovanie chĺpkov
Všetky rady
Satinelle Essential Kompaktný epilátor, s káblom
Podpora
BRE275/00
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Vyhlásenie o zhode UK - English (US)
Návod na použitie
Všetko (2)
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Ako môžem zmeniť nastavenia rýchlosti pilníka Philips Satinelle?
Satinelle EssentialHoliaca hlavica
Satinelle EssentialSieťový adaptér
Satinelle EssentialEpilačná hlava
EpilatorsMasážny nadstavec
Satinelle EssentialSpojovacia jednotka epilačnej hlavice
Satinelle EssentialČistiaca kefka
Puzdro
EpilatorPeelingová rukavica
Súprava pinziet
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme